IEL/MS abre oportunidades de estágio em Campo Grande, Corumbá e Ladário

O IEL presta ajuda aos estudantes - (Foto: Divulgação)

Estudantes que estão procurando uma oportunidade de estágio, o IEL está com vagas em Campo Grande, Corumbá e Ladário. São 21 vagas nas áreas de Estética, Administração, Pedagogia, Técnico em Edificações e Mecânica, entre outras. Os interessados só precisam acessar o link, para ver os detalhes sobre as vagas e preencher o cadastro.

As bolsas de estágio variam entre R$ 400 a R$1.000. A coordenadora de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, reforça que o estágio é uma excelente porta para o mercado de trabalho e para desenvolver o candidato na carreira profissional. “Diante de um cenário cada vez mais criterioso na hora da contratação, é imprescindível o estudante ter uma boa postura profissional, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação, demonstrar interesse na área de atuação, e vontade de aprender sempre”, pontuou.

Quem pode estagiar? - Para concorrer às vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando os anos finais do Ensino Fundamental, qualquer série do Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior ou na modalidade profissional da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Mais informações pelo site do IEL (www.ms.iel.org.br) ou pelo telefone (67) 3044-2102.