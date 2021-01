IEL oferece 40 oportunidades de estágio para estudantes de Campo Grande

Os interessados podem obter mais informações ou fazer as inscrições pelo site www.ms.iel.org.br ou pelo telefone (67) 3044-2102 - (Foto: Divulgação)

Que tal começar 2021 estagiando? O IEL está com 40 oportunidades de estágio esperando candidatos e as vagas são nas áreas de Administração Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Técnico em Edificações e Gestão de Recursos Humanos. Os interessados podem obter mais informações ou fazer as inscrições pelo site www.ms.iel.org.br ou pelo telefone (67) 3044-2102.

Para concorrer às vagas de estágio, podem se inscrever qualquer estudante, com idade mínima de 16 anos, matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de Ensino Superior, educação profissional, Ensino Médio, da educação especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, reforça que o estágio é uma excelente porta para o mercado de trabalho e o Instituto faz essa ponte entre as empresas, Instituições de ensino e o candidato. “O estágio é uma forma do estudante aprender mais sobre sua área de atuação, tendo a oportunidade de desenvolver suas competências e habilidades, ao lado de profissionais experientes”, salientou.

O pernambucano Vicente Mota levou o filho Vitor Melchids, de 23 anos, ao IEL para concorrer a uma das vagas. Vicente já foi estagiário do IEL quando ainda morava no Estado de origem e fazia um curso de Secretariado Administrativo, que na época abraçou a oportunidade de estágio. “Estagiar no IEL fez muita diferença para o meu currículo, depois do estágio continuei estudando, trabalhando, me formei em Direito e hoje sou funcionário público na área de gestão ambiental. O estágio abriu muito minha cabeça em relação ao mercado e hoje trouxe o meu filho para conhecer”, pontuou.

O filho dele, Vitor Melchids, está no 3° semestre do curso superior de Administração e interessou-se pelas possibilidades oferecidas pelo IEL. “Eu faço administração porque também é próximo da área de vendas, que é a minha preferida, gostei das oportunidades e se tudo der certo quero começar logo meu estágio”, afirmou.