IEL está com inscrições abertas para o curso de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Os profissionais que atuam na área de TI (Tecnologia da Informação), empresários, gestores e demais interessados já podem se inscrever para o curso de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A formação tem carga horária de 16 horas, começa no próximo dia 15 e segue até o dia 18 de março. O conteúdo será ministrado de forma 100% online pela plataforma Teams e as inscrições podem ser feitas pelo formulário disponibilizado pelo IEL. (https://forms.gle/VXfSo2sNAhapi2Dp8)

Segundo a coordenadora de desenvolvimento empresarial do IEL, Jackeline Magalhães, o curso é de fundamental importância para que as empresas e gestores tenham conhecimento quanto aos principais pontos previstos na Lei de Proteção de Dados. “A LGPD protege os usuários de possíveis vazamento de dados, assegura a proteção de dados sensíveis de terceiros, através do estabelecimento de políticas para o tratamento desde à coleta, o armazenamento até a sua utilização. Vale lembrar que as empresas que não estiverem adequadas à legislação poderão sofrer penalidade previstas em Lei, por isso é tão importante conhecer o sistema”, afirmou.

Ministrado pelos especialistas Gilberto Sudré, que é perito em computação forense, e Gustavo Martinelli, que é advogado e professor universitário e especialista em Direito Digital, o curso da LGPD vai abordar desde o básico, explicando como funciona a internet, até as sanções administrativas. Serão abordados temas como governança corporativa, gerenciamento e análise de riscos, metodologias de mercado, fundamento de proteção de dados e legislação.

Serviço – Mais informações pelos telefones (67) 3044-2137 e (67) 98469-0413 ou pelo site do IEL (http://www.ms.iel.org.br/)