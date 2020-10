Idosa morre depois de transferência do Hospital de Bonsucesso, no Rio

O incêndio ocorreu no Prédio 1 da unidade de saúde e o Corpo de Bombeiros controlou o fogo no mesmo dia - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Uma idosa, de 73 anos, morreu ontem (28) no Hospital Municipal Souza Aguiar, depois de ser transferida do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) devido ao incêndio que atingiu a unidade federal na manhã da última terça-feira (27). Essa é a quarta morte de pacientes transferidos de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

Antes dela, foram confirmados os óbitos de uma paciente de 42 anos com Covid-19, uma idosa de 83 anos e um homem de 39 anos.

O incêndio ocorreu no Prédio 1 da unidade de saúde e o Corpo de Bombeiros controlou o fogo no mesmo dia. A Defesa Civil vai avaliar se a estrutura do imóvel foi abalada. A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias e o Ministério da Saúde informou que vai abrir uma sindicância para apurar as causas do incêndio.