Idosa é encontrada em estado de decomposição dentro de residência

O Corpo de Bombeiros foi acionado - (Foto: Divulgação)

Uma idosa, 73, foi encontrada morta, em sua residência, localizada na rua Joaquim Wenceslau de Barros em Corumbá, no início da noite de ontem (7). Um sobrinho acionou o Corpo de Bombeiros, avisando que desde o dia 2 de dezembro, a tia não mantinha contato com familiares.

Ao chegarem no local, os militares perceberam que a casa estava trancada por dentro e foi necessário arrombar o portão de entrada e a porta da casa. Dentro do imóvel, havia forte odor de putrefação. A idosa estava caída no quarto, ao lado da cama, e nua.

Com o estado de decomposição do corpo, a morte ocorreu há alguns dias. Equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) com suporte avançado, foi acionada, e os familiares orientados sobre os procedimentos a serem tomados. Informações do portal Diário Corumbaense.