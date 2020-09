IDAMS faz doação de 150 obras de Direito Público ao Ministério Público Estadual

O IDAMS fez a doação de 150 obras de Direito Público ao Ministério Público Estadual - (Foto: Divulgação)

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, recebeu, na tarde da última sexta-feira (25), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, o Presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), João Paulo Lacerda da Silva, e o vice-presidente, Jean Phierre da Silva Vargas, que, em visita Institucional, fizeram a doação de 150 livros de Direito Público para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Alexandre Magno Benites de Lacerda recebeu os representantes do IDAMS, acompanhado do Procurador de Justiça Antônio Siufi Neto, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais do MPMS; da Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da Escola do ESMP-MS, Jaceguara Dantas da Silva; da Promotora de Justiça e Secretária-Geral do MPMS, Bianka Karina Barros da Costa; e do Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa.

João Paulo Lacerda da Silva, presidente do IDAMS, fez questão de lembrar a parceria institucional com o Ministério Público Estadual, desde a sua criação. Destacou o trabalho excepcional do MPMS nesse momento tão singular de pandemia, dizendo ser um exemplo a ser seguido. “O gesto desta doação é para trazer ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul livros com a ideia de difundir e debater o Direito Administrativo, e retribuir um pouquinho desta parceria importante que o MP tem com o IDAMS”.

Para o vice-presidente do IDAMS, essa aproximação com o Ministério Público Estadual tem como propósito o diálogo entre as Instituições, com o intuito de melhorar a qualificação de servidores, integrar as ideias e, futuramente, promover congressos com uma convergência de atuação.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, essa não é somente uma mera doação de obras, mas de exemplares que, de fato, têm a ver com a atuação Institucional do Ministério Público. “Nosso instrumento de trabalho é o livro, é a doutrina e a jurisprudência. Mais do que um presente para o Ministério Público, esta é uma oportunidade de aperfeiçoar nossa atuação que é em defesa da sociedade. Quem ganha é a sociedade”, afirmou Alexandre Magno.

O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, Romão Avila Milhan Junior, acredita que o instituto pode ajudar muito no aperfeiçoamento dos servidores públicos. “Que essa seja uma evolução para melhor atendimento do cidadão”, afirmou.