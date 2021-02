IBGE: Inscrições para 2,5 mil vagas de recenseador em MS abrem nesta terça-feira

O recenseador é o profissional responsável por entrevistar as pessoas e coletar os dados - (Foto: Lucas Lacaz Ruiz/ Estadão)

Serão abertas nesta terça-feira (23), as inscrições do processo seletivo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para recenseador, são ofertadas 2.502 vagas em Mato Grosso do Sul. O outro processo seletivo, com 313 oportunidades para agentes censitários começou a receber inscrições na última sexta-feira (19).

Para as vagas de recenseador, as inscrições começam hoje e vão até 19 de março. A taxa de inscrição é de R$ 25,77 e as inscrições podem ser feitas aqui.

Para as vagas de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS), as inscrições começaram na sexta-feira (19) e vão até 15 de março pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as inscrições podem ser feitas aqui.

É necessário ter ensino médio completo para as vagas de agente censitário municipal (ACM) e gente censitário supervisor (ACS). Para recenseadores, só é exigido ensino fundamental completo. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para ACM e ACS, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Remuneração

As remunerações para ACM é de R$ 2.100 e para ACS é de R$ 1.700, com jornada de oito horas diárias e 40 horas semanais.

Além do salário, ACM e ACS terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.

Já os recenseadores, que visitarão os domicílios, serão remunerados por produtividade. Serão levados em consideração quantidade de residências visitadas, pessoas recenseadas, a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

Há um simulador no hotsite do Censo 2021 onde os candidatos poderão ter uma prévia de quanto receberão. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Provas

ACM e ACS: a prova é objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração/Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Recenseador: prova também objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.