IBGE abre mais de 140 vagas de emprego temporário em Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação IBGE )

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) publicou dois editais com vagas para Mato Grosso do Sul, para contratar, temporariamente, 143 pessoas para trabalhar nas pesquisas do Instituto. Há oportunidades em 11 municípios do estado, são eles: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. As vagas são para Agente de Pesquisa de Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

A função de Supervisor de Coleta e Qualidade tem remuneração de R$ 3.100,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Para esta, estão sendo oferecidas 14 vagas distribuídas em sete municípios de MS (Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Paranaíba), com um percentual de 20% reservado para pessoas pretas ou pardas e de 5% para pessoas com deficiência.

As inscrições começam nesta quinta-feira (11) nos sites do Cebraspe e do IBFC, bancas organizadoras pelos processos, e vão até o dia 26 de março com uma taxa no valor de R$ 30,27. A seleção será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e consiste em uma prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais e específicos. O nível de escolaridade exigido para a função é o ensino médio completo.

Maiores informações podem ser obtidas no site.