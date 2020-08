Houve sinalização clara, diz Dimas Covas sobre pedido de R$ 1,9 bi a Ministério

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas - (Foto: TV Globo)

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que houve uma "sinalização clara" e um "entendimento total" na reunião com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para a liberação pelo governo federal de R$ 1,9 bilhão a ser usado pelo instituto na multiplicação da produção da vacina Coronavac, contra o coronavírus. Covas esteve reunido com Pazuello na quarta-feira, 26, em Brasília.

"Foi um grande avanço em relação à compreensão do que é a vacina Coronavac e da sua importância para o Brasil. Total apoio e acredito que vamos caminhar muito rapidamente com este apoio", disse Covas durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.