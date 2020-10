Homem se afoga após bater cabeça em borda de piscina

Um homem foi resgatado em estado grave após se afogar em piscina no começo da tarde deste domingo (04) em Três Lagoas - (Foto: Alfredo Neto/ JP News)

Um homem foi resgatado em estado grave após se afogar em piscina no começo da tarde deste domingo (04) em Três Lagoas, a 330 km de Campo Grande. As informações são do JP News.

Segundo informações o homem estava com familiares quando resolveu entrar na piscina. Ele escorregou e bateu a cabeça na borda da piscina. Inconsciente ele se afogou. A vítima tinha aproximadamente 30 anos de idade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para fazer o resgate.

Os socorristas conseguiram reverter a parada respiratória. A vítima foi entubada e levado para o hospital Auxiliadora.