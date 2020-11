Homem recebe multa de R$ 50 mil por abandonar agrotóxicos vencidos escondidos em mata

PMA encontrou agrotóxicos abandonados no meio de uma mata - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Após receberem denuncias, a Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização ontem (06) em uma fazenda em Rio Brilhante, a 166 km de Campo Grande, onde encontrou agrotóxicos abandonados no meio de uma mata, o que é proibido.

Os produtos estavam vencidos e foram descartados na mata há algum tempo, conforme indicava o estado das embalagens. Havia livre acesso de pessoas e animais ao local, com riscos de contaminação, inclusive do solo, logo que as embalagens fossem destruídas pelas intempéries. A destinação dos produtos perigosos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos.

O responsável, um arrendatário da fazenda, residente em Dourados, foi notificado a tomar as providências para a destinação adequada dos produtos e resíduos perigosos, conforme determina a legislação. A PMA também multou em R$ 50 mil o infrator.

O autuado também poderá responder por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998. A pena para o crime é de um a quatro anos de prisão.