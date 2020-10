Homem é preso transportando um jacaré abatido em seu carro

Pedaços de carne de jacaré - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental junto com fiscais do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizavam fiscalização ambiental em estrada vicinal em Pedro Gomes, a 306 km de Campo Grande, quando abordaram um veículo, onde encontraram em uma sacola três pedaços de carne de jacaré transportados ilegalmente.

O infrator, 50, residente em Pedro Gomes, informou que ganhou a carne em uma fazenda, na qual estava prestando serviço.

O veículo e o produto, que pesava 7 kg foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o acusado, à delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes e ele responderá por crime de transporte de produto da fauna ilegalmente. A pena é de seis meses a um ano de prisão. O infrator também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5 mil.