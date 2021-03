Homem é atingido por carro e motorista se nega a prestar socorro

Equipe de paramédicos que passava pelo local fizeram os primeiros socorros - (Foto: Gustavo Bonotto/A Crítica)

Um ciclista ainda não identificado ficou ferido após ser atingido por um carro no final da tarde desta sexta-feira (5) na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo informações levantadas no local, o acidente aconteceu por volta das 17h30. A vítima foi atingida pelo motorista do carro enquanto desviava de um ônibus que estava parado. Com o impacto, o homem foi arremessado por cerca de cinco metros. Comerciantes e populares que presenciaram o acidente afirmam que o motorista fugiu sem prestar atendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a vítima aparentemente sofreu escoriações leves no rosto e uma possível fratura na perna direita, e será encaminhada para a Unidade Básica de Saúde mais próxima, onde será avaliada pelo setor emergencial.