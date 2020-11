Hoje é Dia: semana tem combate ao câncer infantil e Dia do Músico

Semana tem combate ao câncer infantil e Dia do Músico - ( Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo )

A semana de 22 a 28 de novembro é marcada por dias de conscientização, datas históricas e pelos nascimentos e mortes de figuras notáveis no campo da cultura. O dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. No ano passado, o programa Sintonia Nacional, da Rádio Nacional, falou sobre o assunto.

Acesse a tabela com os fatos e datas da semana.

O dia 25 é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999 e é mais um dia para refletirmos sobre a questão. Em 2019, o Tarde Nacional abordou o tema.

Datas históricas na semana

A semana também é marcada por eventos históricos no Brasil e no mundo. No dia 22, a Revolta da Chibata (motim de marinheiros a bordo de navios de guerra) completou 110 anos. Esta matéria conta a história de João Cândido, líder do movimento:

No dia 25, faz 105 anos que Albert Einstein apresentou as equações de campo da relatividade geral para a Academia de Ciências da Prússia. No dia 27, a segunda chegada do cometa Halley na Terra completa 35 anos.

Nascimentos e mortes no campo das artes

No dia 22, a morte do pianista, compositor, violinista e gaitista Newton Mendonça completa 60 anos. Ele morreu aos 33 anos, pouco tempo depois de, junto com nomes como Tom Jobim, ser um dos precursores da Bossa Nova. Em 2018, a EBC fez um especial contando a história do movimento.

No dia 25, o nascimento do escritor português Eça de Queiroz completa 175 anos. No dia 27, há 80 anos, nascia o lutador e ator Bruce Lee. Já no dia 28, a morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo completa 45 anos. Em 2016, o programa Conhecendo Museus contou a história do escritor de O Tempo e o Vento e tantas outras obras notáveis.

Ainda no campo da cultura, a semana tem o Dia do Músico (22 de novembro), do Rio (24 de novembro) e da Baiana de Acarajé (25 de novembro). As baianas que preparam a comida típica da culinária afro-brasileira são consideradas patrimônio imaterial da Bahia. Veja mais sobre elas na matéria abaixo:

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (22 a 28 de novembro)