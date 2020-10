Hoje é Dia: semana tem aniversários de Mauricio de Sousa e Maradona

Os próximos dias serão marcados por muitos aniversários de figuras conhecidas no Brasil e no mundo. No dia 27 de outubro, o cartunista Mauricio de Sousa completa 85 anos. Criador da história em quadrinhos mais conhecida do Brasil - A Turma da Mônica -, Mauricio de Sousa já foi entrevistado e homenageado algumas vezes em programas na TV Brasil. Em 2015, ele foi entrevistado por ninguém menos do que Ziraldo. O encontro, dividido em duas partes, pode ser visto abaixo:

Nascimentos e mortes

A semana também tem os aniversários do empresário norte-americano Bill Gates (que completa 65 anos, no dia 28 de outubro), do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (que completa 75 anos, no dia 27 de outubro) e do craque argentino Diego Armando Maradona (60 anos, no dia 30). Em 2018, as Rádios EBC lembraram da participação dele na Copa do Mundo de 1986, quando foi campeão e melhor jogador da competição:

No dia 25 de outubro, a morte do jornalista iugoslavo naturalizado brasileiro Vladimir Herzog completa 45 anos. Herzog foi morto após ser detido e torturado por militares na sede do DOPS, em São Paulo em 1975. A morte do jornalista causou comoção na sociedade e questionamentos sobre excessos do regime militar. Em 2015, a EBC publicou uma matéria relembrando os 40 anos de morte de Herzog.

Dias de conscientização na saúde

No campo da saúde, três datas marcam a semana. O dia 25 de outubro é o Dia Nacional da Saúde Bucal. A data relembra a criação, em 1884, dos primeiros cursos de odontologia do Brasil. O dia 29 de outubro é o Dia Mundial do Combate ao AVC, uma das patologias que mais causam mortes no mundo. O dia seguinte (30) é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Em 2018, o programa Ponto de Encontro, da Rádio Nacional da Amazônia, falou sobre o assunto:

Além do aniversário de Mauricio de Sousa, o campo cultural também tem outra celebração no dia 27 de outubro: neste dia, celebra-se o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, comemoração instituída pela Unesco. O dia seguinte (28) é o Dia Internacional da Animação e o dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, comemoração criada em 1966. O dia 29 também é marcado pela fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em 2018, o programa Sem Censura falou sobre a instituição:

O último dia de outubro também tem muitas datas especiais. Além de ser o Dia das Bruxas (Halloween), a data é o Dia Nacional da Poesia (comemoração criada em homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade) e o Dia do Saci. Em 2015, essa matéria da Radioagência Nacional falou sobre o folclórico personagem brasileiro: