Hoje é Dia: semana lembra nascimento de sambistas centenários

Neste dia 14 de março, há exatos 110 anos, nasceu Synval Silva - (Foto: Arquivo Nacional)

O Carnaval se foi há quase um mês sem ter vindo direito devido à pandemia. Mas o samba-enredo continua a fazer parte da trilha sonora dos brasileiros. Neste dia 14 de março, há exatos 110 anos, nasceu Synval Silva. Foi ele quem ajudou a fundar o G.R.E.S Império da Tijuca e compôs a célebre marcha Sandália de Cetim.

Nesta edição do Conversa de Bamba, quadro do Armazém Cultural, o pesquisador, escritor, poeta e compositor Euclides Amaral trouxe um pouco da história de Synval, com direito a entrevista e trecho do sucesso Adeus Batucada, executado pelo sobrinho do compositor, Big Otaviano. Confira.

Por falar em samba, Antônio Maria faria 100 anos no próximo dia 17. Ele foi considerado o rei do samba-canção. O quadro O Rádio Faz História, que ia ao ar no programa Todas as Vozes, revelou um pouco do talento do jornalista, radialista e compositor pernambucano, que traduziu como ninguém o Rio de Janeiro das décadas de 1940, 50 e 60. Ouça:

Acha que acabou? Na lista, mais um centenário. Risadinha completaria 100 anos de vida em 18 de março. O compositor paulista Francisco Ferraz Neto, o Risadinha, era contratado da Rádio Nacional, referência musical da época em que viveu. Risadinha fez sucesso com o samba Se Eu Errei, além de ter lançados vários álbuns temáticos. Ouça novamente Se Eu Errei, sucesso em 1953 criado por Edu Rocha, Neto e Humberto Carvalho com Risadinha.

Dia do Consumidor

O cliente sempre tem razão? A resposta para o comerciante costuma ser sim. Mas a razão se encontra no Código de Defesa do Consumidor. O dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. A data busca destacar os direitos e deveres nas relações de compra. Ele é celebrado nesta data para lembrar uma mensagem enviada pelo presidente norte-americano John Kennedy ao Congresso norte-americano, em 1983. Nela, Kennedy fazia um discurso de forte defesa dos direitos dos consumidores, estimulando a criação de leis de proteção ao consumidor.

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990. Em 2013, a legislação completou 23 anos e foi tema de entrevista da TV Brasil. Assista novamente:

E já que o mês é do consumidor, você já comprou de um artesão hoje? No dia 19, comemora-se o Dia Nacional do Artesão. O artesanato é todo produto não industrializado produzido com a arte e a técnica do trabalho manual do artesão, mesclando funcionalidade, originalidade e outras características de um produto feito um a um. Reveja o episódio do programa Caminhos da Reportagem que mostra a arte realizada pelos artesãos brasileiros.

Outro fato importante da semana é que no dia 20 de março, às 6h38, começa o outono no Brasil e em todos os países abaixo da Linha do Equador. É também quando acontece o equinócio de outono: nesta data, o dia e a noite tem exatamente a mesma duração. Este fenômeno acontece porque o Sol está no seu posicionamento médico em relação à Terra e os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador, permitindo que os dois hemisférios tenham a mesma quantidade de luz (dia) e sombra (noite). O equinócio acontece duas vezes por ano: uma no outono e outro na primavera. O próximo equinócio será o da primavera, em 22 de setembro.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (14 a 20 de março de 2021)