Hoje é dia: luta contra violência à mulher é destaque da semana

No sábado (10/10/20), é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

A semana entre os dias 4 e 10 de outubro está recheada de datas comemorativas como o nascimento e morte de celebridades da música internacional e eventos que enfatizam os direitos e deveres humanos. No sábado (10/10/20), é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher.

Clique aqui para visualizar a tabela com as datas da semana.

A data relembra o histórico 10 de outubro de 1980, quando manifestantes se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil. Passados 40 anos, dados mostram que o feminicídio e a violência doméstica aumentaram durante o período da pandemia. Em setembro de 2020, o programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, entrevistou mulheres que conseguiram romper o ciclo da violência doméstica e criaram projetos para ajudar outras vítimas a fazerem o mesmo. Assista:

No primeiro domingo de outubro (4), semana posterior à lei que aumenta a pena por maus-tratos a cães e gatos, festeja-se o Dia Mundial dos Animais. Em 2015, a EBC produziu um especial sobre os animais ameaçados de extinção no Brasil por bioma. Neste mesmo domingo, completam-se 50 anos da morte de Janis Joplin, cantora, compositora e multi-instrumentista estadunidense. Dias depois, será o momento de celebrar o nascimento de John Lennon, cantor, compositor e ativista da paz britânico e co-fundador da banda The Beatles. Lennon faria 80 anos na sexta-feira (9) se não tivesse sido assassinado por um fanático em 1955.

Confira todas as datas comemorativas do mês de outubro

Patrimônio cultural

No Brasil, a região do Nordeste é homenageada com o Dia Do Nordestino (8), data criada em homenagem a Patativa do Assaré, poeta, músico e compositor cearense, símbolo da diversidade cultural nordestina. Ouça um pouco mais sobre a sua história nesta reportagem da Radioagência Nacional:

A quinta-feira (8) também é o Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em 2012, o estado ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade como Paisagem Cultural Urbana, concedido durante a 36ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados

(04 a 10 de outubro de 2020)