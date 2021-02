Hoje é Dia: jogadora Marta e Amado Batista são destaques da semana

No dia 19, a jogadora de futebol Marta Vieira da Silva completa 35 anos - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A semana entre os dias 14 e 20 de fevereiro é marcada por datas ligadas à ciência e tecnologia e aniversários de figuras marcantes, como Marta e Amado Batista.

No dia 19, a jogadora de futebol Marta Vieira da Silva completa 35 anos. Escolhida como melhor do mundo por seis vezes, ela é considerada, por muitos, a maior jogadora de todos os tempos. Em 2019, ela se tornou a maior goleadora das histórias da Copa do Mundo. E foi a primeira mulher a ter seus pés marcados no Hall da Fama do estádio Maracanã em 2018. Na época, o Repórter Brasil, telejornal da TV Brasil, fez uma matéria com alguns dos lances mais bonitos da carreira da craque, até então:

Também no âmbito esportivo, o dia 14 é marcado pelos 90 anos nascimento do jogador Nílton De Sordi. Ele foi integrante da equipe campeã do mundo de 1958 (ficou de fora apenas da final) e também jogou a Copa de 1954. De Sordi faleceu em 2013, aos 82 anos de idade.

70 anos de Amado Batista

No dia 16, o cantor Amado Batista completa 70 anos. Um dos expoentes da música romântica no Brasil, Amado já participou de diversos programas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nos mais de 40 anos de carreira. Em 2015, ele conversou sobre a sua vida e falou sobre o surgimento de composições no programa História das Canções (o programa completo está no link). Em 2011, ele deu uma entrevista ao programa 3 a 1. Confira as cinco partes do programa nos vídeos:

No dia 19, a morte do escritor italiano Umberto Eco completa cinco anos. Autor de O Nome da Rosa (sua obra de maior sucesso), ele é autor (como mostra essa matéria do Portal EBC de 2016) de célebres frases. Uma delas sobre as redes sociais:

“As redes sociais deram o direito à palavra a legiões de imbecis que, antes, só falavam nos bares, após um copo de vinho, e não causavam nenhum mal para a coletividade”

Ciência, tecnologia e conscientização

No dia 14, completam-se 145 anos do dia em que Alexander Graham Bell solicitou uma patente para sua invenção, o telefone. O pedido foi primordial para ele ser conhecido como o inventor da tecnologia e abriu caminho para que ele divulgasse a primeira ligação telefônica da história, que ocorreria cerca de um mês após a patente. Em 2015, o História Hoje, da Radioagência Nacional, falou sobre o episódio:

Também no campo da ciência, a divulgação do primeiro esboço do genoma humano na revista científica Nature completa 20 anos no dia 15 de fevereiro. Também no dia 15, a entrega do primeiro computador eletrônico da história completa 75 anos. Era o Eniac, que pesava nada menos do que 32 toneladas e tinha mais de 30 metros. O História Hoje também contou a história (desta vez em 2012).

Ainda na semana, o dia 20 é Dia Mundial da Justiça Social e o dia 18 é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. No ano passado, a TV Brasil fez uma reportagem sobre a data:

