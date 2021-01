Hoje é dia: Dia do Astronauta, música e tradições marcam semana

O Dia do Astronauta (9) foi criado para a homenagear a Missão Centenário, que ajudou a levar ao espaço o astronauta brasileiro Marcos Pontes - (Foto: NASA/Divulgação)

Nesta primeira semana completa de 2021 é hora de desmontar a árvore de natal, reviver o passado com o lançamento da radionovela Direito de Nascer e comemorar o Dia do Astronauta, data criada após a ida do astronauta brasileiro Marcos Pontes à Estação Espacial Internacional. Confira esses e outros destaques da semana.

Viver pra música

Aproveite ainda para criar uma lista de músicas que relembrem compositores famosos que dedicaram suas vidas a letras, ritmos e melodias. No dia 5, faz 45 anos da morte do cantor paulista Roque Ricciardi, o Paraguassu. No dia 6, Syd Berrett, um dos fundadores do Pink Floyd, faria 75 anos.

Já no dia seguinte (7), seria o aniversário de 75 anos do compositor fluminense Luiz Melodia, responsável por canções marcantes como Pérola Negra e Juventude Transviada. Inclusive, o Recordar é TV da TV Brasil fez uma homenagem especial ao cantor Luiz Melodia. Assista:

Dia do Astronauta

O Dia do Astronauta (9) foi criado para a homenagear a Missão Centenário, que ajudou a levar ao espaço o astronauta brasileiro Marcos Pontes.

Há 15 anos, ele embarcou na nave russa Soyuz TMA-8, após o descumprimento contratual do governo brasileiro com a Nasa, rumo ao espaço. Pontes ficou uma temporada na Estação Espacial Internacional realizando experimentos científicos. Atualmente, Marcos Pontes ocupa a cadeira do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação.

Martinho Lutero

No dia 3 de janeiro, há 500 anos, o Papa Leão X excomungava Martinho Lutero. Lutero da Igreja Católica. Quatro anos antes, em 1515, o então monge alemão afixou na porta da Igreja no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, o documento em que expunha suas divergências com o catolicismo na forma de 95 teses. Esse fato marcou o início da Reforma Protestante:

Por falar em fatos religiosos, o dia 6 é o momento de desmontar a árvore de natal com a chegada do Dia de Reis. Segundo a tradição cristã, os três reis magos - Gaspar, Balthazar e Melchior, seguiram viagem depois de visitar o menino jesus.

A história pela Rádio Nacional

P ensar que Brasília já teve prefeito pode dar nó nas cabeças de brasilienses acostumados com um governador e vários administradores regionais. Mas no dia 4 de janeiro faz 125 anos do nascimento do primeiro construtor e "prefeito" de Brasília, Israel Pinheiro. O político foi a autoridade responsável por comandar as obras da nova capital e assumiu o posto de administrador da capital em seguida. Israel Pinheiro esteve presente na inauguração da Rádio Nacional.

Por falar em inaugurações, o dia 8 também celebra os 70 anos do início da radionovela Direito de Nascer. Nos anos 1950, a novela transmitida diariamente na Rádio Nacional, parava a cidade do Rio de Janeiro. Estatísticas oficiais de época mostraram que o consumo de água era reduzido no horário do programa, porque, na maioria das famílias, as pessoas só tomavam banho antes ou depois da novela.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (03 a 09 de janeiro de 2021)

3 a 9 de janeiro 3 Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (85 anos) - foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (15 anos) Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (55 anos) Papa Leão X excomunga o então monge agostiniano Martinho Lutero (500 anos) Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (45 anos) 4 Nascimento da atriz e humorista paulista Zilda Cardoso (85 anos) - famosa por interpretar a Dona Catifunda em programas de televisão Nascimento do engenheiro mineiro Israel Pinheiro (125 anos) - foi convidado por JK para participar na construçao de Brasília e mais tarde seria o primeiro prefeito do Distrito Federal Dia Mundial do Braille Fundação do Jornal da Tarde (55 anos) 5 Nascimento do animador, cineasta, roteirista, escritor e artista de mangá japonês Hayao Miyazaki, o Disney japonês (80 anos) Morte do cantor e compositor paulista Roque Ricciardi, o Paraguassu (45 anos) 6 Nascimento do cantor, produtor, poeta, guitarrista e pintor inglês Syd Berrett (75 anos) - um dos fundadores do Pink Floyd Dia de Reis Lançamento do programa Um milhão de melodias, na Rádio Nacional (78 anos) 7 Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Melodia (70 anos) Dia do Leitor Dia da Liberdade de Culto 8 Morte do cantor e intérprete de samba-enredo fluminense Dermeval Miranda Maciel, o Roberto Ribeiro (25 anos) Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia Lançamento da radionovela Direito de Nascer, na Rádio Nacional (70 anos) 9 Nascimento da cantora estadunidense Joan Baez (80 anos) Entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva que estabeleceu o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império brasileiro (140 anos) Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI) Dia do Fico - quando o então príncipe regente D. Pedro de Alcântara foi contra as ordens das Cortes Portuguesas que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil

