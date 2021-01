Hoje é dia: David Bowie, o camaleão do rock, morreu há cinco anos

David Bowie - (Foto: Arquivo/Mauricio Gambarini/DPA/Agência Lusa/Direitos Reservados)

Vinte e cinco discos. Uma carreira marcada pela diversidade de estilos e linguagens. Criatividade, experimentação, multiplicidade de instrumentos e ritmos. Tudo isso, junto e misturado, transformou o multiartista britânico David Bowie, considerado um "camaleão do rock", em um superastro do século 20. Ele morreu há exatos cincos anos, em 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos de idade, vítima de câncer.

No entanto, o legado musical de Bowie pode ser revisitado para novos olhares e ouvidos. Um dos caminhos para saber mais sobre vida e obra do artista está no acervo público disponível nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As fases do trabalho dele, destacadas na Agência Brasil, bem como as inovações no mercado financeiro dos direitos autorais foram trazidas na Radioagência Nacional.

O programa Momento Três destacou o talento musical multifacetado de uma carreira que começou em 1969, e que incluiu também um caminho como ator em 30 filmes. O programa toca três dos seus sucessos: I´m Deranged, Cat people (Putting out fire) e Changes. Confira abaixo:

Para celebrar a obra dele, o programa Música do Mundo destacou as músicas Let's Dance, em gravação de 1983; Heroes, uma parceria com Brian Eno e David Bowie, em gravação de 1977; e Space Oddity, de autoria dele, em gravação de 1969. Confira abaixo:

No Brasil, a memória de Bowie inspira obras artísticas, como ocorreu com coreografias do Balé da Cidade de São Paulo e registradas em reportagem da TV Brasil abaixo:

Esta semana também é tempo de recordar, no campo das artes, da obra do violonista, cantor e compositor Luiz Bonfá, que morreu há 20 anos (em 12 de janeiro), que foi reconhecido mundialmente e produziu 50 discos (ouça mais no Programa Todas as Vozes). A genialidade do brasileiro Zé Gonzaga (1921-2002), cujo centenário de nascimento é celebrado na quinta (15), tem o ritmo do acordeon e disponível do Acervo Origens.

Conhecimento

Há exatos 20 anos, no dia 15 de janeiro de 2001, era lançada a Wikipedia, uma enciclopédia virtual, colaborativa e de licença livre. O projeto foi criado pelos americanos Jimmy Waler e Larry Sanger e é mantida pela Fundação Wikimedia. O nome Wikipedia é uma mistura das palavras "wiki" (palavra havaiana que significa "rápido", que, na área da computação, refere-se à criação de sites colaborativos) e "enciclopédia".

Atualmente, a plataforma hospeda mais de 55 milhões de artigos, em mais de 300 idiomas. Em português são 1.051.679 publicações (clique aqui para saber quais foram os artigos em português mais visitados no idioma).

A ideia é que qualquer pessoa possa acrescentar ou editar verbetes, referências, imagens e outros conteúdos de mídia, fazendo da Wikipedia uma fonte de informação colaborativa e orgânica. Entenda como funciona a edição de verbetes na Wikipedia nesta matéria.

