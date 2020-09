Hoje é dia: confira fatos e datas de 13 a 19 de setembro

A jornalista Mara Régia comanda o programa Viva Maria - ( Foto: Divulgação/ Rádio Nacional da Amazônia)

A terceira semana de setembro (13 a 19) parece ter sido escolhida para recordar datas e fatos do mundo audiovisual. Do Dia Nacional da Televisão (19) até a lembrança do 50º ano da morte do músico Jimi Hendrix (17), ainda se comemora o Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação (14) em homenagem ao Programa Viva Maria, da Rádio Nacional.

Mulher e comunicadora

No dia 14 de setembro de 1981, nascia o Viva Maria com Mara Régia - Agência Brasil

A jornalista Mara Régia comanda o programa Viva Maria desde 14 de setembro de 1981 (39 anos) pela Rádio Nacional de Brasília. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016.

Graças à sua forte atuação nos meios de comunicação, criou-se o Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação em recordação à data de estreia do programa.

Vale a pena conferir um compilado de publicações do programa Viva Maria que continua ativo até hoje.

"Na Tupi eu fico..."

Câmera RCA da PFR 3 TV Difusora, primeira câmera da televisão brasileira - Arquivo/Babs Piccolo/CC-BY-SA-4.

No próximo sábado, 18 de setembro, completam-se 70 anos da primeira exibição televisiva no Brasil e na América Latina. O programa TV na Taba, transmitido pela PFR-3 TV Difusora, de Assis Chateaubriand (Chatô), ocupou as ondas magnéticas de frequência modulada (FM) para exibir, em vídeo e áudio, cenas ao vivo de dança, poesia, além do humor caipira de Mazzaropi.

Chatô contrabandeou e distribuiu 200 televisões em vitrines das lojas do centro de São Paulo para que parte dos moradores da cidade tivessem acesso à experiência. Em 2010, o programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil, produziu um programa especial sobre os 60 anos de sua inauguração.

A emissora foi a quarta no mundo a ser transmitida. Posteriormente, passou a ser chamada de TV Tupi e ficou marcada por jingles como "Na Tupi eu fico toda semana. Na Tupi tem os melhores programas". A Lei 10.255 de 9 de julho de 2001 oficializou a data como o Dia Nacional da Televisão. No dia seguinte (19), também ia ao ar o primeiro jornal televisivo brasileiro, o Imagens do Dia.

Esticando a semana de domingo a domingo, vale recordar que dez anos depois, em 20 de setembro de 1960, ia ao ar a TV Cultura, do Estado de São Paulo, que continua sendo transmitida agora em sinal digital.

Hendrix: do Rock ao Blues

Jimi Hendrix em um solo de guitarra - Reuters/Direitos Reservados

Se alguém pedir uma lista dos melhores guitarristas da história, é praticamente impossível não citar o nome de James Marshall "Jimi" Hendrix. Nas primeiras horas de 18 de setembro de 1970, Hendrix é encontrado morto em sua casa, em Londres, após retornar de uma festa. Cinquenta anos depois, sua morte ainda é rodeada de mistérios. O seu legado, porém, segue estampado nas calçadas, bustos, camisetas e nos acordes e letras que são reproduzidos por entusiastas e músicos profissionais de todo o mundo.

