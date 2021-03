Hemosul realiza campanha de coleta de sangue em Coxim nos dias 15 e 16 de março

O Hemosul Coxim realizará nos dias 15 e 16 de março a campanha de coleta de sangue quinzenal que acontece no município. Os doadores devem realizar o agendamento prévio nos telefones 67 3291-2906 ou 67 3291-2524.

A campanha acontece sempre na primeira e terceira semana de cada mês, mediante agendamento prévio e com foco nas tipagens sanguíneas com maior necessidade no período.

Seguindo o cronograma de atendimento os horários serão: Segunda-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h e terça-feira das 7h às 11h.

O Hemosul Coxim fica localizado na rua Gaspar Reis Coelho, 361, Bloco B, bairro Flávio Garcia.

As bolsas coletadas irão atender a demanda da região e do Estado que vem sofrendo pelas quedas de doações durante a pandemia. O Hemosul convida toda a população do município para continuar espalhando esse ato de solidariedade.

Para mais informações acesse o site www.hemosul.ms.gov.br ou nossas redes sociais @hemosulms.

Lívia Miranda, Hemosul

Foto: Edemir Rodrigues