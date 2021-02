Hemosul precisa com urgência de doadores de O negativo

Hemosul - Foto: Divulgação/Assessoria

Mais uma vez o Hemocentro Coordenador da Capital entrou em situação de emergência para sangue dos tipos 0 + e -, e mais do que nunca precisa do envolvimento da população. A gerente de relações públicas do órgão Mayra Franceschi lembra que todos os hospitais do Estado contam com os estoques do Hemosul.

Mayra reforça que o ideal é que sejam coletadas cerca de 160 bolsas por dia.

O exército brasileiro antecipou sua campanha anual, que normalmente acontece em junho, para atender ao chamado, conforme explica a capitã Caroline Melco, responsável pela comunicação social.

Para doar é preciso ter em mãos documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 55 Kg e estar bem alimentado.

Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Já as mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

A doação pode ser agendada pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316 ou o doador pode ir até o centro do Hemosul que está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.