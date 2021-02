Hemosul funciona o dia todo neste sábado

Neste sábado (06) os doadores de sangue que moram em Campo Grande terão o dia todo para comparecer no Hemosul e doarem sangue. A cada primeiro sábado do mês a unidade abre as portas das 7h às 17h.

Embora todos os tipos de sangue sejam bem-vindos, no decorrer da semana a instituição registrou queda nas doações de sangue O- considerado doador universal.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site.

Durante a semana é possível programar data e horário da doação. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. O Hemosul fica na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues