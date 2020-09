Hemosul celebra três mil bolsas de sangue e campanha entra em contagem regressiva para atingir meta

Um dos motivos é atribuído a Campanha Do Mesmo Sangue que une arte e solidariedade. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Arara Vermelha será totalmente preenchida quando alcançar doação de 5 mil bolsas de sangue

O Hemosul fechou o mês de agosto com saldo positivo para o mês que geralmente é de baixa. Mais de três mil bolsas de sangue foram coletadas no mês de agosto em Mato Grosso do Sul. Um dos motivos é atribuído a Campanha Do Mesmo Sangue que une arte e solidariedade.

Para Marli Vavas, coordenadora geral da rede Hemosul, a iniciativa só comprova o espírito solidário do sul-mato-grossense que sempre atende aos chamados da instituição. “Mais uma etapa. Mais solidariedade. É bonito ver a mobilização das pessoas que já doavam e também de novos doadores que chegam no Hemosul querendo ajudar. Estamos muito felizes por fazer parte deste lindo projeto de responsabilidade social”, avalia.

Lançada no dia 5 de agosto a iniciativa tem objetivo de arrecadar 5 mil bolsas de sangue, e a cada 1 mil bolsas uma parte da arara vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande será colorida novamente.

A terceira etapa da pintura do monumento aconteceu na manhã desta terça-feira (1) na Capital. As duas fases anteriores foram realizadas nos dias 17 e 24 de agosto. Para que a arara volte a ficar totalmente vermelha serão necessárias mais 2 mil bolsas de sangue, totalizando 5 mil.

Terceira etapa da pintura aconteceu nesta terça-feira (1)

A campanha criativa é resultado de uma parceria entre Hemosul, Sicredi e Sectur para estimular a doação de sangue no Estado, atrair novos doadores, conscientizar para a preservação da espécie, além de restaurar um dos principais monumentos da Capital.

Com cerca de 10 metros de altura o Monumento das Araras foi construído em 1996 na Praça União do Bairro Amambai pelo artista plástico Cleir que continua na expectativa de executar as duas últimas fases da pintura. “Se você ainda não fez sua doação, vá até o Hemosul. Salve vidas, salve a Arara Vermelha”.

Além da mobilização da sociedade, diversas empresas da iniciativa privada também tem aderido à ação. As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

Para evitar aglomerações e oferecer mais segurança aos doadores durante a pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas. O Hemosul adota todas as medidas de segurança. Para informações ou agendamentos a instituição disponibiliza os telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou whatsapp (67) 99298-6316.