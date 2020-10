Guia Lopes da Laguna recebe R$ 95 milhões em obras estruturantes, maioria concluída

Vários bairros da cidade receberam obras de infraestrutura, que chega a comunidade do São Miguel

Um dos símbolos do descaso de mais de 200 obras não concluídas pelo governo anterior, algumas com falhas no projeto técnico, a ponte de concreto sobre o Rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna é considerada emblemática pela população da região. A estrutura desabou em janeiro de 2016, de forma espetacular – em efeito dominó – e foi reconstruída pela atual gestão, tirando região de produção e assentamentos do isolamento.

“Quando a ponte caiu foi um desespero, mas o governador (Reinaldo Azambuja) assumiu o compromisso e refez a travessia, aumentando sua extensão (80 metros) e implantando pista para dois veículos e passarela. Uma obra que a população não vai esquecer”, afirma o prefeito Jair Scapini. A nova ponte foi entregue em julho de 2018, após perícia técnica envolvendo o Ministério Público, incluindo 1,6 km de asfalto na MS-382 a partir da sua cabeceira.

A presença do Governo do Estado no município vai muito além: os investimentos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) somam R$ 95 milhões, sendo R$ 75,6 milhões para execução de outra obra estratégica para escoamento de grãos: a pavimentação do primeiro trecho de 78,8 km da MS-382/MS-166, em licitação. O governo projeta a ligação da rodovia com Ponta Porã (MS-270) e Antônio João (MS-166), totalizando 69,6 km.

Pontes de concreto

“Sem o apoio do governo as prefeituras não conseguem fazer quase nada”, diz o prefeito, citando as benfeitorias entregues e em execução no seu município com recursos estaduais. Scapini destacou também os repasses na área de saúde para custeio de vários programas assistenciais, que somam mais de R$ 6 milhões, e a forte presença da Sanesul, que investe mais de R$ 14 milhões na melhoria dos sistemas de água e esgotamento sanitário.

No setor de infraestrutura, os investimentos do Estado na construção de quatro pontes de concreto, sobre os rios Santa Tereza e Santo Antônio e os córregos Santo Antônio e Desbarrancado somam R$ 16,5 milhões. “A Agesul tem sido uma grande parceira dos nossos produtores, com a manutenção e cascalhamento das estradas, o que dá fluidez na saída da produção”, comenta Nodiel de Lima, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Pavimentação urbana

Na área urbana, diversas ruas e avenidas receberam pavimentação, drenagem de águas pluviais e serviços de restauração, totalizando R$ 1,9 milhão. Atualmente, o Estado executa a melhoria da estrutura viária do Bairro São Miguel, onde estão sendo implantados 1.320 metros de asfalto e sistema de drenagem. Outra obra em andamento é a pavimentação com drenagem de águas pluviais do acesso ao Frigorífico Global, orçada em R$ 1,3 milhão.

A chegada do asfalto à porta de sua casa deixou a aposentada Maria Antonieta Leite, 62 anos, muito feliz. Ela mora há mais de 40 anos no Bairro São Miguel e convive com a poeira deixada pelos caminhões que por ali transitam em direção à MS-382. “Vou rezar muito para o governador”, comemorou. “A gente só ouve promessa, mas agora vai melhorar cem por cento com o fim desse sofrimento”, disse.

Texto: Sílvio de Andrade

Fotos: Chico Ribeiro