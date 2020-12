Grupo Pereira inaugura loja do Fort em Blumenau valorizando ações de responsabilidade social

Inaugurou nesta sexta-feira (04) a 43ª loja do Fort Atacadista, a segunda unidade em Blumenau (SC) - (Fotos: Davi Paes e Lima)

Inaugurou nesta sexta-feira (04) a 43ª loja do Fort Atacadista, a segunda unidade em Blumenau (SC), seguindo à risca todas as medidas de segurança e higiene estipuladas pelos decretos do município e do governo do Estado. A nova loja do atacarejo, que faz o Grupo Pereira atingir a marca de 83 unidades de negócios no Brasil, é fruto de um investimento de R$ 50 milhões. Os primeiros clientes chegaram cedo: às 6h12 a loja já abriu suas portas, evitando aglomerações e filas de espera.



A estrutura do novo empreendimento impressiona: são 6.000 m² de área de vendas, sendo uma das maiores lojas do Fort Atacadista já inauguradas, com 12 mil itens comercializados (entre nacionais e importados), um amplo espaço de perecíveis e um estacionamento com mais de 500 vagas. Outro diferencial é o Açougue Carne Fresca, o primeiro em Blumenau, com mais de 40 cortes de carnes frescas em porções fracionadas.

A inauguração – a 30ª da rede somente em Santa Catarina – impactou na geração de 400 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. "Entregamos à cidade uma das lojas de atacarejo mais modernas do Brasil, além de um mix de produtos, entre importados e marcas exclusivas, com o objetivo de atender toda a região", ressalta Gilberto Oliveira, diretor nacional de operações do Fort Atacadista.

Responsabilidade social

A partir desta sexta-feira (04/12) a nova unidade já passa a arrecadar fundos para o projeto Troco Solidário, presente em todas as lojas do Grupo Pereira. A primeira entidade que será beneficiada com os trocos doados espontaneamente pelos clientes nesta loja é a ABLUDEF – Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, entidade sem fins lucrativos que atua no município desde 1988. É aceito qualquer valor a partir de R$ 0,01, para compras em dinheiro ou no cartão Vuon Card.



Outra ação que beneficia a comunidade local e serve de exemplo para outras empresas é a entrega do cheque no valor de R$ 2.500,00 para uma entidade de proteção animal. A ONG escolhida foi a APRABLU – Associação Protetora de Animais de Blumenau. O valor doado pelo Fort corresponde ao que alguns anos atrás a rede costumava investir em queima de fogos de artifício em suas inaugurações. "Agora destinamos esse valor para alguma entidade envolvida com proteção animal, principalmente na questão de castração de animais de rua", explica Leandro Hommerding, gerente de marketing regional Sul do Fort Atacadista.

Ainda neste mês o Fort Atacadista abre as portas de mais uma loja, na cidade de Navegantes, também em solo catarinense – onde a rede é líder e pioneira no segmento atacarejo.