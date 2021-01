Devido a alto número de acessos no sistema do Governo de MS, sites ficam fora do ar

Site do Governo Estadual - (Foto: Reprodução)

O grande acesso aos sistemas, provavelmente por conta do período da matrícula online na Rede Estadual de Ensino (REE) e do início do pagamento do IPVA, tem provocado sobrecarga na rede do Governo do Estado, gerando instabilidade em alguns períodos do dia nos portais dos órgãos estaduais.

De acordo com a Superintendência de Gestão da Informação (SGI), sempre que o problema é detectado, imediatamente a equipe de infraestrutura da SGI adota as medidas necessárias para garantir a normalidade no atendimento à população.