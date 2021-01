Governo vai investir R$ 4,86 milhões para construir ponte de concreto sobre o Rio Iguatemi

Obra faz parte do planejamento do Governo de construir pontes para fortalecer logística; obra será na divisa entre os municípios de Iguatemi e Japorã

O Governo estadual firmou contrato para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Iguatemi, que fica na rodovia MS-386. Ela terá uma extensão de 91,14 metros, na divisa dos municípios de Iguatemi e Japorã, na região sul do Estado. O investimento será de 4,86 milhões.

Desde o primeiro ano de mandato o governador Reinaldo Azambuja colocou a troca de pontes de madeira por concreto, como uma das prioridades da sua gestão. Para isto deu início ao programa “Mais Pontes”, com a intenção de melhorar a condição de acesso a diferentes regiões e assim contribuir com o escoamento da produção local, fortalecendo a economia de Mato Grosso do Sul.

O contrato firmado com a empresa Concrelaje Indústria de Pré-moldados de Concreto, responsável pela obra, foi assinado no dia 22 de janeiro e publicado hoje (27), no Diário Oficial do Estado. O investimento feito pelo governo estadual é com recursos arrecadados do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

A empresa escolhida para realizar o empreendimento terá o prazo de 240 dias para concluir a obra, logo após a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) expedir a ordem de serviço para o início das atividades.

O governador espera concluir seu mandato em 2022 com a entrega de 163 pontes de concreto em todas as regiões do Estado. Ao todo o investimento será de R$ 220 milhões. No primeiro mandato foram construídas 100 estruturas e na atual gestão serão mais 63 (pontes), que vão contribuir para o desenvolvimento local.

Serra do Bolicho Seco

Também foi publicada hoje (27), no Diário Oficial do Estado, a contratação da empresa Oliveira & Rae Engenharia, que vai elaborar um projeto de engenharia para pavimentação de um trecho da rodovia vicinal da Serra do Bolicho Seco, no município de Sidrolândia.

A obra será em um trecho de 9,10 km da rodovia, no início da Serra do Bolicho, com a rodovia BR-060. Para a criação do projeto executivo o investimento será de R$ 164.197,97. Os recursos também são advindos do Fundersul. A empresa terá um prazo de 120 dias para elaborar a proposta.

Assessoria de Comunicação de MS