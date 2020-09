Governo realiza live para divulgação do balanço da campanha Agosto Lilás

O evento será realizado por meio de transmissão ao vivo, a partir das 16h, simultaneamente nas páginas oficiais do Governo do Estado no Facebook e Instagram. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

O Governo do Estado por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), divulgará na tarde desta terça-feira (01.09), o balanço das atividades da campanha “Agosto Lilás”. O evento será realizado por meio de transmissão ao vivo, a partir das 16h, simultaneamente nas páginas oficiais do Governo do Estado no Facebook e Instagram.

Na ocasião também será feito o anúncio das emendas parlamentares estaduais para o enfrentamento à violência contra as mulheres e a pactuação de parcerias para a capacitação de profissionais da educação e da rede socioassistencial do Estado.

A live terá a participação do Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Paulo Corrêa, da Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia, do Delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Marcelo Vargas, da Coordenadora de Psicologia Educacional da Secretaria de Educação, Paola Lopes e será mediado pela Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja.

“A campanha Agosto Lilás nasceu em 2016, idealizada pela SPPM, para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não-governamentais, desenvolvendo diversas ações e ao longo dos anos já atingiu aproximadamente 306.000 pessoas. Esse ano devido a pandemia do novo coronavírus, as nossas ações foram realizadas todas de forma on-line. Repensamos a forma de levar as informações e conseguimos alcançar o nosso objetivo. E hoje além de divulgar as nossas atividades realizadas durante o mês de agosto também vamos fortalecer a parceria entre Executivo e Legislativo no enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres”, explica a Subsecretária.

A live terá tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para participar acesse: https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul ou @governoms.