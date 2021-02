Governo realiza chamada para 205 servidores administrativos aprovados em concurso da REE

Secretaria de Estado de Educação (SED) - (Foto: Arquivo)

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), publicou nesta sexta-feira (05), uma nova chamada para os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas – SAD/SED/ADM/2018, voltado para o Apoio à Educação Básica. Desta vez, serão chamados 205 candidatos classificados para trabalhar como servidores administrativos nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

Realizado no segundo semestre de 2018, o concurso já contou com uma chamada realizada no ano seguinte, em 2019, após a publicação da classificação geral dos aprovados, que pode ser acessada neste link. Na época, foram relacionados 250 candidatos, lotados nas unidades da REE, conforme as demandas diagnosticadas pela equipe da SED.

Desta vez, 35 aprovados serão relacionados para ocupar vagas remanescentes da primeira chamada e que não assumiram por abstenção. As demais 170 vagas, previstas para esta segunda chamada, serão voltadas para o atendimento às necessidades detectadas nas unidades escolares da Rede Estadual.

Questionada sobre o assunto durante reunião com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (21.01) e Sindicato dos Servidores Administrativos da Educação Pública Estadual de Campo Grande (Sintede), a secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, destacou o compromisso do Governo do Estado.

“A realização do concurso, bem como a chamada dos administrativos aprovados, foi um compromisso firmado com as comunidades escolares, com os gestores e com a população, por parte do Governo de MS. A presença desses profissionais nas escolas é fundamental e ajudará muito, ainda mais nesse momento que vivemos. Já estamos analisando, inclusive, por intermédio da SED, a possibilidade de uma nova chamada ainda neste ano de 2021”, disse.

O total de chamados se dá de acordo com as vacâncias registradas no período entre janeiro e novembro de 2020. Com isso, a chamada dos candidatos aprovados ocorre em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que trata sobre o teto de Gastos Públicos e prevê, no Artigo 8º, que as reposições podem ser realizadas se decorrentes de vacâncias de cargos efetivos.

Presente na reunião, o secretário adjunto da SED, Edio Castro, salientou que será realizado um novo diagnóstico a fim de detectar novas demandas em função das vacâncias. “Vamos fazer mais um levantamento até o final de junho e verificar se existirão novas vacâncias para chamar os aprovados remanescentes. Se necessário, será feita a prorrogação da validade do concurso pelo período de mais dois anos. Nosso planejamento é fazer essa nova chamada e repor esses servidores, é um compromisso da Secretaria”, concluiu.

Chamada

Válido até o dia 27 de agosto de 2021, o Concurso Público de Provas – SAD/SED/ADM/2018 resultou na aprovação de 500 candidatos. Destes, 250 foram chamados, com 215 já lotados para atuação nas unidades da Rede Estadual de Ensino.

Remanescentes da primeira chamada, 35 vagas estão incluídas na nova chamada realizada neste mês de janeiro, totalizando 205 novos servidores administrativos que poderão integrar as equipes escolares da REE.

Hoje, a Rede Estadual de Ensino conta com 5.8 mil servidores administrativos.