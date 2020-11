Governo prorroga presença das Forças Armadas em GLO na Amazônia Legal

O presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar a presença das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal até o dia 30 de abril de 2021. Segundo o Palácio do Planalto informou nesta quarta-feira, 4, o presidente assinou um Decreto com a prorrogação.

O vice-presidente Hamilton Mourão já tinha antecipado na semana passada a intenção de prorrogar a GLO que autoriza o emprego das Forças Armadas até abril de 2021. Na ocasião, Mourão disse que as Forças entendem que a partir de abril do ano que vem os órgãos fiscalizadores devam assumir as ações na região.

A atuação dos militares, segundo o Planalto, se dá na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental, em outras áreas federais e, se houver requisição dos governos locais, em outras áreas dos Estados da Amazônia Legal. As Forças Armadas atuam na região desde maio de 2020.