Governo Presente leva infraestrutura em três bairros e controla erosão em Miranda

Moradora do Jardim Carandá, um dos bairros que receberá pavimentação e drenagem de águas pluviais

Feliz com a chegada do asfalto em seu bairro Jardim Carandá, em Miranda, depois de tantas promessas de outros governos, a aposentada Maria Angélica Pereira Lopes, 62, pegou na enxada e foi para a calçada de sua casa ajudar os operários da obra a removerem o entulho. “Por 20 anos a gente espera por essa misericórdia divina”, diz a moradora, agradecendo ao governador Reinaldo Azambuja pela palavra cumprida com os mirandenses.

A chegada da tão esperada infraestrutura no Carandá beneficia também os bairros Shalon e Baiazinha, com pavimentação, manejo de águas pluviais, mobilidade, acessibilidade e sinalização. O pacote faz parte dos investimentos do Governo Presente, lançado em 2019 pelo governador para atender aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Em convênio com a prefeitura, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) investe R$ 1,6 milhão.

“A gente já tinha perdido as esperanças, era só promessa”, conta dona Maria Angélica, que mora na Rua Paschoal Bruno. “Quando chove, pra sair do bairro é uma calamidade, alaga tudo. Agora, vai ficar muito bom”, comemora. Sua vizinha Elaine Satil, 34, mãe de dois filhos menores, também saiu na calçada com a movimentação das máquinas. “Os outros (governos) só colocavam placa, mas agora estou vendo que o asfalto já é uma realidade”, diz ela.

O governador Reinaldo Azambuja explicou porque optou por fazer a pavimentação asfáltica na área urbana. "Temos obras dentro da cidade, que seriam de responsabilidade das prefeituras, mas que entendemos serem importantes para melhorar a vida das pessoas. E não tem ciúmes entre os prefeitos porque temos obras e investimentos nos 79 municípios.", disse.

Investimentos: R$ 46,9 milhões

A obra está em ritmo acelerado e tem prazo para conclusão (um ano), informa o engenheiro responsável Nilson Jara Abreu. “Vamos implantar um dos melhores sistemas de infraestrutura para contenção de águas pluviais. As dificuldades iniciais é encontrar uma rede de tubulação que implantaram há muitos anos e foi abandonada”, conta. O investimento total do projeto, incluindo Caixa Econômica Federal e contrapartida do Estado, será de R$ 3,2 milhões.

A pavimentação dos três populosos bairros era uma reivindicação antiga das lideranças políticas e comunitárias de Miranda, fundada em 1778. O Governo do Estado tem sido presente no município com diversas ações: reforma de escolas, restauração da malha viária urbana e rural, construção e reforma de pontes, incentivos fiscais às indústrias, saneamento básico, habitação, segurança e repasses para a melhoria dos serviços de saúde.

Os investimentos no período de 2015-2020 comprovam: R$ 46,9 milhões. Desse total, em infraestrutura foram aplicados R$ 14,3 milhões na restauração de ruas e avenidas, reforma do prédio da delegacia e cascalhamento de 90 km das MS-449, MS-448 e MS-243. A Sanesul direcionou R$ 14,9 milhões para melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, incluindo uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a ser licitada.

Contenção de erosão no Miranda

Na área de educação, o Estado aplicou R$ 5,3 milhões, incluindo merenda escolar, uniformes, kits, transporte e reforma das escolas Caetano Pinto, Carmelita Canale Rebuá, Dona Rosa Pedrossian e as indígenas Cacique Timóteo, Cacique Vicente de Almeida e Professor Atanásio Alves. Em habitação, foram construídas 117 moradias urbanas e indígenas, com recursos (R$ 3,7 milhões) federais e estaduais. Mais 17 casas estão sendo edificadas na Aldeia Argola.

Outra obra importante em execução, com recursos (R$ 428 mil) do Fundersul, é a recuperação e proteção de aterros na MS-339, às margens do Rio Miranda, perímetro urbano da cidade. A empresa Castro Construções está finalizando a contenção da erosão que já atingia o acostamento da rodovia, numa extensão de 80 metros, colocando em risco a segurança dos usuários. Foram colocados no local 3.209 m³ de pedra (4,8 toneladas).

Texto: Sílvio de Andrade

Fotos: Chico Ribeiro