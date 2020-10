Governo municipalista leva infraestrutura e atrai novas indústrias para Rio Brilhante

Prédio do quartel do Corpo de Bombeiros em construção pelo Governo do Estado: antiga reivindicação da cidade

Em franco desenvolvimento, Rio Brilhante é uma cidade planejada, com alta taxa de infraestrutura urbana e boas estradas para escoamento da produção agropecuária. Os investimentos do Governo do Estado têm contribuído para a transformação da cidade, hoje com 38 mil habitantes, beneficiada também pela política implementada pelo governador Reinaldo Azambuja de atração aos empreendimentos industriais.

Concluindo seu quinto mandato, o prefeito Donato Lopes da Silva afirma que a gestão municipalista de Reinaldo Azambuja tem sido fundamental para continuar tendo entregas durante o período de crise nacional, atendendo as demandas da cidade e do campo. “O Reinaldo investiu no ano passado R$ 25 milhões e neste ano vai investir R$ 32 milhões. Sem esse governo, jamais Rio Brilhante teria condições de atender toda a população”, disse.

Os investimentos do Governo do Estado no município, desde 2015, totalizam R$ 69,971 milhões. Só em infraestrutura, são R$ 16,916 milhões, destinados a obras de construção de pontes de concreto sobre o Rio Brilhante (MS-156) e o Córrego Bálsamo (MS-470), pavimentação, drenagem de águas pluviais e restauração de vias urbanas nos bairros Manoel das Neves e Nova Rio Brilhante. Maioria destas obras foi entregue à população.

Asfalto muda realidade

A chegada da infraestrutura foi comemorada pelos moradores do Bairro Manoel das Neves, onde o Governo do Estado executa a segunda etapa de pavimentação, com mais de 40% dos serviços já concluídos. Os investimentos mudaram a realidade local, proporcionando mais qualidade de vida e autoestima aos moradores, além de valorização imobiliária. Hoje, o bairro cresceu, novas construções surgiram, atraindo também estabelecimentos comerciais.

No setor habitacional, “um avanço extraordinário”, conforme o prefeito Donato Lopes. Foram construídas e entregues 399 moradias às famílias de baixa renda, com investimento total de R$ 25,5 milhões pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O Governo do Estado ainda promoveu a regularização fundiária de 399 lotes no distrito de Prudêncio Thomaz, onde deverá investir em infraestrutura urbana, pelo Governo Presente, atendendo pedido do prefeito.

Mais indústrias e empregos

O município também é contemplado com saneamento básico em execução pela Sanesul (Empresa de Saneamento de MS) em todo o Estado. Os investimentos somam R$ 23,4 milhões, sendo R$ 10,9 milhões em obras já concluídas, dentre as quais a implantação de 14.778 m de rede coletora de esgoto, 1.154 ligações domiciliares, estação elevatória e 1.101 m de linha de recalque no bairro Nova Rio Brilhante. As obras em execução representam R$ 12,5 milhões.

Uma das obras mais esperadas pela população, o prédio do quartel do Corpo de Bombeiros, está com mais de 40% de sua estrutura concluída. Com investimentos de R$ 1,8 milhão, o empreendimento terá 721 m² de área construída, distribuídos em dois blocos. O primeiro comportará a garagem de viaturas, alojamento, almoxarifado, administração banheiros, depósito e outras dependências, e o segundo, sala de instrução, banheiros e lavanderia.

Na área econômica, o programa estadual de incentivos fiscais beneficiou Rio Brilhante, em novembro do ano passado, com a instalação da fábrica da Hinove Agrociência, a primeira no Estado a produzir fertilizante liquido. “A vinda de indústrias movimenta a economia, gera empregos. É assim que está fazendo o Estado crescer e ser um dos mais competitivos do País”, disse o governador Reinaldo Azambuja. A indústria gerou 25 empregos diretos.

Texto: Sílvio Andrade

Fotos: Chico Ribeiro