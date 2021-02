Governo movimenta R$ 360 milhões em obras em uma semana

Investimentos do Governo do Estado em obras entregues e anunciadas nesta semana somaram R$ 360 milhões em quatro municípios. Ao cumprir agendas de trabalho em Costa Rica, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Porto Murtinho, o governador Reinaldo Azambuja destacou que os recursos potencializam a infraestrutura rodoviária e o saneamento básico de Mato Grosso do Sul.

Em Costa Rica, o governador inaugurou a pavimentação de 61 quilômetros da Rodovia Sebastião Paes Ananias (MS-223), que liga a cidade até Figueirão. A obra de quase R$ 100 milhões é considerada estruturante para o Norte do Estado, já que reduz distâncias entre polos de desenvolvimento e garante escoamento da produção. O asfalto ainda diminui o caminho entre Campo Grande e a divisa com Goiás em cerca de 80 quilômetros.

“Se trata de um sonho antigo da população, que estamos realizando. Este investimento vai trazer desenvolvimento e gerar empregos e oportunidades para região", disse o governador ao inaugurar a obra. Segundo ele, o trecho foi feito com "qualidade de engenharia, que vai valer a pena para quem trafegar pela rodovia".

Preparação para Rota Bioceânica

Em Porto Murtinho, Reinaldo Azambuja entregou a implantação do contorno rodoviário da cidade, obra emblemática que garante acesso e rapidez no trânsito de caminhões aos terminais portuários procedentes dos centros produtivos de grãos do Estado. O novo acesso, de 7,19 km, retira o tráfego pesado do centro da cidade portuária a partir da BR-267.

As entregas do Governo do Estado em Porto Murtinho somam R$ 33, 3 milhões, dos quais R$ 25,2 milhões foram aplicados no contorno rodoviário. Outro investimento entregue no município a ponte de concreto construída pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) na vazante II do Rio Branco, garantindo acessos à BR-267 e a MS-382 pela MS-458, ao custo de R$ 891 mil.

Os murtinhenses também receberam as obras de ampliação e melhorias da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e de implantação de reservatório de 700m³ e rede de distribuição de água - investimentos da Sanesul no valor de R$ 4,8 milhões.

Na cidade, Reinaldo Azambuja fez questão de destacar que os investimentos contribuem com a Rota Bioceânica, ligação rodoviária continental que vai encurtar o caminho de Mato Grosso do Sul para o Oceano Pacífico. “O maior gargalo sempre foi a logística, que encarece o preço final do produto. Com esta rota vamos crescer muito nas exportações e assim fortalecer nossa economia”, pontuou.

Asfalto na MS-382

Na reigião Sudoeste, Reinaldo Azambuja esteve em Jardim, onde visitou obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em andamento no Bairro Vila Angélica. Os investimentos na infraestrutura urbana local somam R$ 9,6 milhões.

Já em Guia Lopes da Laguna, o governador assinou ordem de serviço para implantação asfáltica de 88 quilômetros na MS-382 e autorizou licitação de restauração de 52 quilômetros da mesma rodovia, trecho entre Guia Lopes e Bonito. Os investimentos viários somam R$ 225,8 milhões.

O primeiro lote da obra de pavimentação da MS-382, no valor de R$ 85 milhões, com ordem de serviço, corresponde a 48 quilômetros, entre a BR-060 e a MS-270/MS-166. No mesmo ato, Reinaldo Azambuja autorizou a licitação do segundo lote, de 39,5 km (R$ 86,3 milhões).

"Vamos levar a interiorização. Sair de Guia Lopes da Laguna, Antônio João, Cabeceira do Apa, Ponta Porã. Integrar toda aquela região, Itahum, Dourados, para descer as riquezas e também levar pelos portos de Porto Murtinho e pela Rota Bioceânica", afirmou Reinaldo Azambuja sobre os investimentos autorizados.

Para o secretário de Governo Eduardo Ridel, os investimentos transformam toda a região sudoeste. "É um novo eixo para nosso sudoeste, um novo canal para o desenvolvimento do Estado que tem recebido investimentos que transformam Mato Grosso do Sul", ponderou. O secretário ressaltou também as entregas que o Governo fez nos municípios de Costa Rica e Porto Murtinho, na quarta-feira (10). "O governo começou com este enfoque deste 2015, em pensar o Estado de uma maneira diferente", completou.

O pacote de investimentos de R$ 360 milhões movimentados nos quatro municípios faz parte do Programa Governo Presente.

Bruno Chaves, Subcom

Foto destaque: Saul Schramm