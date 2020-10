Governo leva mais qualidade de vida à população de Inocência

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E essa atuação do Governo do Estado nos municípios com investimentos em áreas consideradas prioritárias tem feito a diferença na vida da população. Com economia baseada nas atividades da pecuária e de reflorestamento, Inocência recebeu mais de R$ 27,7 milhões nos últimos cinco anos.

As principais vias urbanas da cidade, foram recapeadas, pavimentadas e receberam sistema de drenagem. A MS 316 recebeu cascalhamento em 85,4 quilômetros de sua extensão.

A união de esforços possibilitou moradia digna para 119 famílias nas áreas urbana e também rural, e outros dez títulos de regularização fundiária estão em andamento.

Escolas da rede estadual foram reformadas, e através do MS Mais Seguro foram entregues três novas viaturas, além de munição, materiais e equipamentos.

Com recursos do FCO, cerca de R$ 8,5 milhão e R$ 1 milhão do Fadefe, novos empreendimentos estão gerando mais empregos no município. E na área de saneamento já foram investidos R$ 6,2 milhões.