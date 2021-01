Governo investe R$ 52 milhões para pavimentar trecho da MS-165, rodovia Sul-Fronteira

Obra de implantação e pavimentação entre Aral Moreira e Coronel Sapucaia - (Foto: Agesul/Divulgação)

Com investimento de mais de R$ 52 milhões, está em execução a obra de implantação e pavimentação de quase 38 quilômetros de extensão, entre as cidades de Aral Moreira e Coronel Sapucaia, na MS-165, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a previsão é concluir os trabalhos em abril de 2022. Essa obra faz parte do Projeto Integração Sul-Fronteira que vai pavimentar, e em alguns locais também implantar, a rodovia Sul- Fronteira, que ligará Ponta Porã (Sanga Puitã) a Mundo Novo (Entroncamento BR-163).

Para cada quilômetro pavimentado, a satisfação de moradores e produtores é nítida. "Estamos aqui há tanto tempo esperando por essa obra que não dá nem para acreditar", disse o produtor rural Jonas Pegorraro que mora nos arredores de Coronel Sapucaia. Vivendo da agricultura, Jonas tem certeza que a obra de pavimentação vai trazer inúmeros benefícios. "Isso muda a vida, muda a forma de trabalhar. Eu posso sair sem me preocupar com a chuva, porque agora não importa mais se choveu ou vai chover, a estrada vai estar boa", comemora ele.

O Governo do Estado concluiu há alguns anos a primeira etapa desse projeto Integração Sul Fronteira, com a pavimentação da rodovia entre Sanga Puitã e Aral Moreira; uma extensão de 38,8 km. A fase em execução já é a segunda a ser realizada e a estrada de chão entre Aral Moreira a Coronel Sapucaia será parte do passado. Agora, o tempo de viagem entre as cidades será menor e o desenvolvimento socioeconômico de municípios da região será mais um dos benefícios garantidos.

De acordo com Agesul, quando todos outros trechos de pavimentação previstos para esta obra de integração estiverem concluídos, a integração da MS-165 terá recebido, no total, o asfaltamento de 322 quilômetros de extensão. Confira abaixo os trechos da MS-165 que fazem parte do Projeto de Integração:

Sanga Puitã/Aral Moreira - extensão de 38,8 km (já concluído)

Aral Moreira/Coronel Sapucaia - extensão de 37,82 km de extensão (em execução)

Coronel Sapucaia/Aldeia Sete Cerros- extensão 33 km de extensão (licitação deve ser lançada em janeiro)

Aldeia Sete Cerros/Paranhos - extensão de 51,10 km;

Paranhos/ Sete Quedas - extensão de 59,90 km;

Sete Quedas/ Entroncamento BR-163- extensão de 102 km.

Ainda em janeiro de 2021, a Agesul vai abrir novo processo licitatório para pavimentar 33 quilômetros de mais um trecho da rodovia Sul-Fronteira, entre Coronel Sapucaia e a Aldeia Sete Cerros.

Quando finalizado, o projeto Integração Sul-Fronteira, além de facilitar o tráfego e encurtar as distâncias, irá atrair investimento de empresas e indústrias, fomentando a geração de emprego e renda para as cidades fronteiriças de Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos, e Sete Quedas.