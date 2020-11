Governo investe mais R$ 23 milhões para revitalizar outras vias do centro de Dourados

O governador em exercício, Murilo Zauith, assinou nessa sexta-feira (06) a Ordem de Serviço da obra - (Foto: Agesul)

Depois de revitalizar as principais avenidas do centro de Dourados, o Governo do Estado dá início ao recapeamento das demais vias que formam o quadrilátero central do município. O governador em exercício, Murilo Zauith, assinou nessa sexta-feira (06) a Ordem de Serviço da obra. Serão investidos mais de R$ 23 milhões, recurso oriundo do Estado, para a restauração do pavimento de oito ruas que possuem quase 60 vias transversais. Conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), as obras devem durar 540 dias.

"Dourados já recebeu mais de R$ 300 milhões em investimento. Mas não só em Dourados, o Governo do Estado, o governador Reinaldo (Azambuija) está presente nos 79 municípios. Como fui convidado para trabalhar junto ao Governo, hoje estou aqui dando Ordem de Início de Serviço para essa obra que é uma reivindicação antiga da população", afirmou Zauith.

Durante a cerimônia de assinatura, estiveram presentes o secretário interino de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo, e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Nilson Aparecido dos Santos.

Obra

A obra foi dividia em quatro setores e todos compreendem a restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade das vias. Para cada setor foram realizados quatro processos licitatórios.

O setor 1 foi delimitado abrangendo as seguintes ruas: Aquidauana, Hilda B. Duarte, Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. O valor da obra é de R$ 5.564.723,71. Já para o setor 2 a obra foi contratada pelo valor de R$ 4.634.248,66; abrangendo as ruas: Barão do Rio Branco, Rua Brasil, Rua Joaquim Teixeira Alves e Avenida Weimar Gonçalves Torres.

No setor 3 serão revitalizados os trechos da rua Hilda B. Duarte e Firmino V. de Matos, Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. Serão investidos R$ 6.602.866,13. No setor 4 estão contempladas as ruas: Firmino V. de Matos e Floriano Peixoto e Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. O valor de investimento é de R$ 7.140.163,54.

Investimento

O Governo do Estado já investiu R$ 22 milhões na modernização das principais avenidas de Dourados. Foram R$ 10 milhões para recapear oito quilômetros da Avenida Hayel Bon Faker; outros R$ 7, 3 milhões para restauração da Weimar Gonçalves Torres; mais R$ 11 milhões de investimentos na revitalização da Marcelino Pires; e R$ 3 milhões para a Rua Joaquim Teixeira Alves.

Luciana Brazil, Agesul\Seinfra.

Fotos: Agesul