Governo inicia obras de drenagem e pavimentação no Aero Rancho

Elencada como uma das prioridades da Capital durante o Governo Presente, às obras de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Aero Rancho começaram nesta segunda-feira (19). Nesta primeira etapa do projeto que contemplará 11 ruas do bairro, serão executados 17 mil metros quadrados de pavimentação e implantação, 17 mil metros de restauração, e aproximadamente 1 quilômetro de rede de drenagem e águas pluviais.

Durante a ordem de serviço o secretário de governo e gestão estratégica Eduardo Riedel, destacou a preocupação da atual gestão em desenvolver estratégias para levar desenvolvimento aos 79 municípios e reforçou o papel fundamental das parcerias no desenvolvimento dessas ações.

“Está aqui a nossa deputada federal Rose Modesto que colocou R$ 6 milhões de emenda aqui para pavimentação no Aero Rancho, o Governo do Estado deu uma contrapartida no mesmo valor de R$ 6 milhões, e complementa ainda de R$ 1 milhão no final que vai a R$ 7 milhões. Parte do recurso já está disponível, parte do recurso da emenda federal está vindo, e a gente espera que não haja descontinuidade. Vamos dar sequência para finalizar todo investimento proposto”, explicou.

Na mesma linha a deputada federal, Rose Modesto falou do recurso viabilizado junto ao Ministério do Desenvolvimento regional e da importância da parceria entre a bancada federal, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande. “É um dever nosso como agente público realizar esse sonho que sem dúvida alguma vai trazer muitos benefícios para a população dessa região”.

Moradores do bairro mais populoso de Campo Grande, celebram os avanços conquistados. Jyeniffer Muller, afirma que o início das obras representam o início da realização de um sonho. “Temos vizinhos que moram há mais de 30 anos aqui totalmente desacreditados, e desde sábado quando começaram a chegar as manilhas o pessoal começou a entender que realmente vai começar a acontecer. E hoje 6h55 da manhã foi a maior alegria acordar com o barulho das máquinas”, comemora.

Criador do movimento Aero Rancho Cada Vez Melhor , Diego Carvalho de Souza fala sobre o que muda com as melhorias que chegam com a demanda atendida. “A mudança ela é de qualidade de vida, de reconhecimento e de ver que o Estado está presente no seu bairro. Acho que os moradores têm essa sensação de agora vou morar num bairro que possui toda infraestrutura necessária. Como muita gente fala, ah mais só olham para o centro, agora o Aero Rancho terá essa etapa e se iguala a outros bairros que receberam asfalto”, avalia.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou que nesta primeira etapa serão beneficiados trechos das ruas: Nova Friburgo, Travessa Baturité, Travessa Santo Idelfonso, Rua Ituverava, Travessa Antônio José dos Santos, Travessa Lions, Rua Luzilândia, Travessa Área Verde, Rua Coimbra, Rua Bueno e Rua Lírio do Campo. O recapeamento vai contemplar as ruas: Canutama, Traumaturgo e Rua da Divisão, em pontos específicos.

Também participaram do ato, o Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese representando a Prefeitura de Campo Grande, o ex secretário de gestão política da Capital, Carlos Alberto de Assis, lideranças comunitárias e alguns moradores do Aero Rancho.

O projeto da segunda etapa das obras de infraestrutura para o bairro Aero Rancho já foi finalizado pela Agesul e se encontra em fase de aprovação de orçamento.

Mireli Obando, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro