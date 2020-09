Governo inicia mais uma posse de servidores da Agepen e garante reforço na segurança de presídios

A posse de novos servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) iniciou na manhã desta segunda-feira (21), e prossegue até 25 de setembro. Devem ser empossados 231 candidatos, já que dos 252 aprovados em todas as fases do concurso público 18 foram eliminados por não comparecerem à perícia médica e 3 estão inaptos temporariamente.

Após quatro anos de espera, Alcindo de Souza Junior, 29 anos, assume a vaga e revela que um novo ciclo se inicia em sua vida. “Estou muito feliz, me formei em 2013 e desde então venho me preparando para um concurso estadual e agora esse sonho se realiza”, destaca Alcindo, que é formado em Administração e residente em Aquidauana, já tendo atuado por seis anos na Secretaria de Assistência Social do Município.

O novo policial penal está entre os sete primeiros candidatos convocados para posse e escolhas de vagas no dia 28 de julho, pelo Governo do Estado; o Termo de Posse foi assinado em 24 de agosto.

Formado há 2 anos em Direito, Franco Gabriel Rodrigues, 35 anos, encontrou na profissão de servidor penitenciário uma possibilidade de desenvolver novas habilidades. “Conheço bem o órgão e outros profissionais da área, durante o Curso de Formação me identifiquei muito com o trabalho e hoje representa uma conquista para mim”, destaca Franco, que atuará na área de Administração e Finanças.

De acordo com a direção da Agepen, a escolha da vaga se dará obedecendo a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilização no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

Conforme o quadro de vagas divulgado na última quinta-feira (17), o maior número foi disponibilizado para Campo Grande, com 127 vagas; seguidas por Dourados, com 27, e Três Lagoas, com 23. Foram ofertadas também para as cidades de Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

Aos 34 anos, Daniela Rodrigues de Castro Frigeri assume pela primeira vez um concurso público. “A expectativa foi grande para iniciar os trabalhos e hoje o dia se resume em alegria. Me sinto preparada para assumir, realizamos um Curso de Formação bom e conseguimos ter uma noção de como vai ser o trabalho. Para mim o mais importante é o aperfeiçoamento constante, por isso pretendo fazer vários cursos na área penitenciária”, afirmou a nova servidora, que é formada em Direito e trabalhou no Estado por quatro anos, em cargo comissionado.

A posse está sendo realizada na sede da Agepen, que fica localizada na Rua Santa Maria, nº 1.307, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos documentos listados em edital, três fotos modelo 3X4, declarações específicas, ficha de cadastro para posse e implantação na folha de pagamento disponível no site da Agepen (clique aqui).

As datas para a realização da inspeção médica e posse dos candidatos foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 18 de setembro, a partir da página 42 (clique aqui).

Texto e fotos: Tatyane Santinoni, Agepen