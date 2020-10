Governo garante reestruturação e ampliação da perícia criminal de Mato Grosso do Sul

Reunião que selou a decisão - (Foto: Secom MS)

O secretário de Justiça e Segurança do Estado, Antonio Carlos Videira, recebeu no gabinete da Sejusp, em Campo Grande, na sexta-feira (23) Coordenadora Geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki e o Adjunto, José de Anchieta Souza Silva, acompanhados de integrantes do Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro (ICHM), do Departamento de Apoio as Unidades Regionais (DAUR) e do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), para uma reunião onde foram tratadas as demandas da perícia criminal em Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, a coordenadora-Geral de Perícias tratou do plano de trabalho para a aquisição de equipamentos para os institutos de perícia de Campo Grande, bem como das Unidades Regionais de Perícia e Identificação do interior do Estado, com destaque para a aquisição de arcos cirúrgicos, raman portáteis para a realização de exames em drogas, principalmente naquelas regionais mais distantes da capital.

Os peritos criminais presentes no encontro abordaram a necessidade de realização de manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos como cromatógrafos, micro comparadores balísticos, infravermelhos e aparelhos utilizados para a realização de exames de DNA.

Conforme Glória, há necessidade ainda de aquisições de novas viaturas, computadores e móveis ergonomicamente corretos, para atender tanto as unidades da capital como do interior. “Já estão em processos de aquisições tanto os novos computadores e móveis, como as viaturas e pretendemos realizar essas entregas para a perícia até o final deste ano”, garante o Secretário de Segurança.

“Nós acertamos também detalhes acerca da informatização dos Postos de Identificação no interior do Estado, por meio de parcerias com municípios, visando ampliar e melhorar o atendimento prestado à população”, explica a Coordenadora Geral de Perícias.

Melhorias dos prédios

O Secretário de Segurança apresentou aos participantes da reunião um cronograma com o planejamento de entregas das construções, ampliações e reformas das unidades de perícia, cujas obras estão em andamento em diversos municípios, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos servidores e o atendimento ao público.

Contratações

A ampliação do efetivo da perícia de Mato Grosso do Sul também esteve na pauta da reunião de hoje. Segundo o Secretário de Segurança foi discutido o andamento do processo seletivo para a contratação de peritos criminais e médicos legistas, bem como a realização de concurso público. “Nós vamos retomar as tratativas para realizar, já no ano que vem, concurso público para contratar novos peritos criminais”, assegura Videira.

O concurso público a ser realizado pelo Governo do Estado deve contemplar vagas para peritos criminais, peritos papiloscopistas, agentes de Polícia Científica e médicos legistas. O quantitativo a ser contratado ainda está em estudo pela Sejusp.

Além da titular e do adjunto da CGP, estiveram presentes na reunião o diretor do Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro, Emerson Lopes dos Reis, a Coordenadora de Divisão do ICHM, Maria das Graças Mujol da Silva, a Diretora do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, Josemirtes Socorro Fonseca Prado da Silva, o Diretor do Departamento de Apoio as Unidades Regionais (DAUR), Nelson Fermino Junior e a Coordenadora de Divisão, Adriana Valéria Arruda da Silva Medeiros.