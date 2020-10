Governo garante mais de R$ 45 milhões para obras de infraestrutura em Naviraí

Naviraí já tem R$ 45 milhões garantidos para quatro obras - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Naviraí, por exemplo, o prefeito de Naviraí, Dr. Izauri, pediu obras de infraestrutura para a cidade. A primeira reunião entre eles e os vereadores aconteceu em outubro de 2019. Menos de um ano depois, Naviraí já tem R$ 45 milhões garantidos para quatro obras.

A implantação e pavimentação da rodovia estadual MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, no trecho entre a BR-163 e a MS-180 é uma delas. Serão asfaltados 31,7 quilômetros da estrada, que promete dar mais segurança e conforto para motoristas. Orçada em R$ 42,4 milhões, a obra está em processo licitatório, autorizado pelo governador em 11 de agosto.

Também estão sendo construídas duas pontes de concreto. A primeira está em construção na Avenida Weimar Gonçalves Torres e a segunda no Anel Rgodoviário da cidade. O investimento é de R$ 2,4 milhões e a obra está 38,77% concluída.

O último contrato de infraestrutura que o Estado tem para a cidade neste ano é de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em três quilômetros de ruas no Jardim Tarumã. Com R$ 428 mil de investimentos, estão em reconstrução as ruas Projetada 1, Lira, Kanópos, Sírius, Arturo, Beco 1, Beco 2 e Perceu.

Desde que assumiu a gestão do Governo do Estado em 2015, Reinaldo Azambuja destinou mais de R$ 199 milhões em investimentos para Naviraí em infraestrutura, saúde, habitação, educação e segurança pública, entre outras áreas. Uma das obras mais marcantes na cidade é a pavimentação asfáltica do bairro Vila Alta e do Jardim Paraíso IV, que juntos receberam quase R$ 8 milhões de recursos.