Governo finaliza licitação para investimento de R$ 7 milhões na manutenção das rodovias na região de Três Lagoas

O governo estadual, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), finalizou a licitação para obra de manutenção e conservação das rodovias na região de Três Lagoas, que abrange oito municípios. Estas atividades terão um investimento de R$ 7 milhões dos cofres públicos.

A empresa vencedora do certame foi a Construtora Rial Ltda, que ofereceu a melhor proposta durante a licitação. Com a definição do resultado (licitação), que foi publicada ontem (11), no Diário Oficial do Estado, o próximo passo é a assinatura do contrato com a Agesul.

A licitação foi concluída no valor de R$ $ 7.080.158,25 pela empresa vencedora. O diretor da Agesul responsável pela região, Mário Márcio Alves, destacou que se trata do segundo lote licitado e que a empresa vencedora deve firmar contrato de um ano, podendo ser renovado.

Ele citou que a região comporta rodovias importantes, como a MS-338, MS-395, MS-40 e MS-377, que passam pelas cidades de Três Lagoas, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Três Lagoas, Inocência, Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou que os investimentos do governo no setor, ajudam na economia da cidade. “Nossas estradas têm um fluxo muito grande de veículos, especialmente caminhões que transportam madeira para as indústrias de celulose. O desgaste é muito grande, principalmente neste período de chuvas”.

Ele ponderou que os trabalhos de manutenção (rodovias) são essenciais. “A manutenção anunciada pelo Governo traz alívio, conforto e segurança para os usuários das estradas que precisam, de qualquer forma, escoar a produção, e vem ao encontro das ações do município que também está investindo pesado na manutenção de estradas e construção de pontes de concreto”, afirmou o prefeito.

Investimentos

O governador Reinaldo Azambuja desde o primeiro ano de mandato destacou que os investimentos e cuidado com a infraestrutura e logística do Estado estavam entre suas prioridades, para melhorar a economia e proporcionar o desenvolvimento do Estado.

Para isto propôs uma série de medidas ao setor, como troca de pontes de madeira por concreto, para melhorar os acessos aos municípios, assim como pavimentações de rodovias, estradas e vias públicas, utilizando recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Somente em janeiro o governador lançou um pacote de R$ 376 milhões, para pavimentar e restaurar 296 km de estradas em diferentes regiões de produção agroindustrial e também para fortalecer o turismo regional. Neste cenário a manutenção das rodovias também tem um papel fundamental.

“É gratificante para nosso governo realizar obras que atendem diretamente o cidadão sul-mato-grossense, levando infraestrutura e encurtando distâncias entre os polos de produção e assim contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, descreveu o governador.

Leonardo Rocha, Subcom

Foto destaque: Edemir Rodrigues