Curso "Marketing Pessoal", para jovens, tem inscrições aberta até dia 18

Jovens sul-mato-grossenses com mais de 16 anos, terão a oportunidade de participar de cursos gratuitos de qualificação. Isso graças a uma parceria entre a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude e o Senac-MS.

As aulas serão na modalidade à distância, porém, o aluno deverá comparecer a escola de sua cidade para acompanhar os conteúdos em tempo real. Uma vez que não poderá assistir às aulas fora do horário já pré-determinado.

Ian Leal, subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, explica que além da qualificação, esses jovens serão encaminhados ao mercado de trabalho.

Até o próximo dia 18, estão abertas as inscrições para o curso de “Marketing Pessoal para Vendedores”. Já no próximo dia 19 se iniciam as inscrições para “A arte de se comunicar” – com foco no atendimento.

Serão destinadas 10 vagas para Campo Grande e para os municípios de: Água Clara, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas, 5 vagas para cada, totalizando 40 vagas.

As inscrições devem ser feitas através do link: http://www.cursos.ms.gov.br/Subjuv. Para informações ligue: (67) 3316-9141 ou envie e-mail para juventude@segov.ms.gov.br