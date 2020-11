Governo do Estado promove 425 servidores da segurança pública - ( Foto: Governo do Estado MS )

Cumprindo o compromisso firmado com os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (3), promoções retroativas de 425 servidores da segurança pública.

Das carreiras militares, no Corpo de Bombeiros Militar 2 tenentes coronéis foram promovidos a coronéis e 2 majores foram promovidos a tenentes-coronéis. Já na Polícia Militar ao todo foram 37 promoções de oficiais, sendo uma coronel, 3 tenentes-coronéis, 7 majores, 1 capitão e 26 primeiros tenentes. A maior promoção aconteceu na Polícia Civil, ao todo 384 servidores, sendo 13 delegados, destes 10 promovidos a classe especial e 3 para a primeira classe, 16 escrivães – 14 para a classe especial e 2 para a segunda classe, 311 investigadores, sendo 185 promovidos a classe especial e 126 para a segunda classe.

Das carreiras da Polícia Civil também foram promovidos 32 servidores da Coordenadoria Geral de Perícias, sendo um perito criminal e 10 peritos papiloscopistas promovidos à classe especial, 20 peritos papiloscopistas e um agente de polícia científica que estavam na terceira classe foram promovidos à segunda classe.

Também foram promovidos na condição sub-judice 12 delegados, sendo todos da segunda para a terceira classe. As promoções são retroativas a 2019 e com a publicação os servidores recebem todos os atrasados. As listagens com a relação dos servidores promovidos estão publicadas da página 106 a 124 do Diário Oficial do Estado e podem ser acessadas clicando aqui.