Governo do Estado lança cartilha para Enfrentamento de Violência LGBTFÓBICA

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT, realiza nesta quinta-feira (10) o lançamento da "Cartilha para Enfrentamento de Violência LGBTFÓBICA" - (Foto: Secom MS)

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT, realiza nesta quinta-feira (10) o lançamento da “Cartilha para Enfrentamento de Violência LGBTFÓBICA”. O evento será por meio de transmissão ao vivo, a partir das 15h, na página oficial do Governo do Estado no Facebook.

A Cartilha foi elaborada em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Ministério Público e Fórum Estadual LGBT. E tem como objetivo divulgar os direitos e contribuir com o enfrentamento da violência contra a população LGBT+, além de levar informações acerca do tema para os servidores públicos, operadores do direito e demais setores de Mato Grosso do Sul.

“Nosso Estado tem se destacado como pioneiro na implantação e implementação de políticas públicas responsáveis por deflagrar uma série de ações que visam o enfrentamento ao preconceito, a discriminação e a qualquer forma de violência. E o lançamento dessa cartilha, elaborada por essas tão importantes instituições, será uma ferramenta importantíssima para as pessoas LGBT+”, explica o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos.

A live terá tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para participar acesse: https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul ou @governoms.