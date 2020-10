Governo do Estado investe mais de R$ 73 milhões gerando desenvolvimento em Brasilândia

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Brasilândia, situado na região do Bolsão, os investimentos do Governo do Estado superam os R$ 73 milhões. De 2015 a setembro deste ano, foram destinados recursos para as áreas de saúde, infraestrutura, habitação, segurança, educação, entre outros.

Com sua economia fortalecida pelo agronegócio e pelas atividades florestais, Brasilândia necessita de qualidade nas rodovias, fundamentais para o escoamento desta produção. E foi por isso que o governador Reinaldo Azambuja autorizou a destinação de mais de R$ 52,4 milhões para a restauração e pavimentação asfáltica da rodovia MS-395. Mais de 1,3 quilômetros da rodovia MS-040, que faz acesso ao aeroporto municipal, também receberam pavimentação.

Na área urbana, também foram pavimentadas as ruas Rua José Francisco, Rua Projetada, Rua Projetada 7, Rua Projetada 8, Rua Ranulpho Marques Leal, Avenida Brasil, Rua Jacyra Pedroso De Moraes Hoffig e Rua Dos Associados.

Na saúde, o Governo do Estado enviou R$ 5,6 milhões, e os recursos foram utilizados no custeio de serviços como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária.

Já na educação, foram investidos mais de R$ 2,1 milhões, e na habitação com o montante de R$ 2,3 milhões, o Governo do Estado transformou o sonho da casa própria em realidade para 70 famílias.