Governo do Estado investe mais de R$ 200 mil na reforma do IML de Três Lagoas

Reivindicação antiga da população de Três Lagoas, obras de revitalização começam a transformar o prédio do IML de Três Lagoas.

Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos servidores e o atendimento à comunidade, o Governo do Estado, via Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está investindo mais de R$ 200 mil na ampliação, readequação e revitalização do prédio do Instituto Médico Legal de Três Lagoas, localizado Parque Residencial Quinta da Lagoa.

Estão sendo feitos reparos das instalações elétrica e hidráulica, troca do telhado, readequação e ampliação das salas, reforma da fachada, com instalação de iluminação e portões. “Essa é a primeira reforma desde que o prédio foi inaugurado há mais de 20 anos e o objetivo além de melhorar a vida dos servidores e usuários, é adequar as instalações às exigências da Vigilância Sanitária”, explica a coordenadora geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki.

Com a reforma o prédio passa a contar com copa, sala de paramentação, depósito de materiais, arquivo para guarda de documentos, abrigo para separação e armazenamento de resíduos, consultório com banheiro, sanitários masculino e feminino para o público, sala de necropsia ampliada e equipada e calçamento. As obras incluem também a construção de acessos do público separados para público, servidores e de funerárias, garantindo assim conforto e privacidade durante os atendimentos.

Totalmente adaptado para portadores de necessidades especiais, o novo prédio do IML de Três Lagoas terá 172 m² de área construída, um ganho de mais de 70 m² de espaço, uma vez que as antigas instalações tinham pouco mais de 100 m².