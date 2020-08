Governo do Estado garante moradia para quase 5 mil famílias de Campo Grande

Os recursos foram aplicados em 4.987 unidades habitacionais em construção e já entregues. - (Foto destaque: Edemir Rodrigues)

Prestes a completar 121 anos, a capital sul-mato-grossense recebeu investimentos de R$ 329 milhões no setor habitacional nos últimos cinco anos e meio. Os recursos foram aplicados em 4.987 unidades habitacionais em construção e já entregues.

Em todo o Estado 21 mil famílias já tiveram acesso à casa própria. Só em Campo Grande foram 2.813. Uma delas é a Solange Oliveira Livia que recebeu a chave do seu novo lar no Residencial Rui Pimentel. “É uma alegria muito grande. Meu filho sofreu um acidente em 2010 e agora, finalmente, vai poder tomar banho de chuveiro porque a casa tem banheiro adaptado”, comemorou Solange.

Outra moradora de Campo Grande que realizou o sonho da moradia própria é Jacirlei Xavier de Souza. Ela conquistou um dos 272 apartamentos construídos no Jardim Canguru. "Depois de sete anos esperando, é uma benção conseguir sair do aluguel", destacou a mulher, que é mãe de dois filhos, no dia da entrega do imóvel.

Jarcilei com a família no dia de entrega do residencial Jardim Canguru (Foto: Chico Ribeiro)

Para este ano está prevista a entrega de mais de mil moradias em Campo Grande. Com 160 apartamentos de 45 m², o Residencial Jardim Mato Grosso está previsto ser entregue ainda este ano. Cada unidade possui 2 quartos, sala, cozinha e banheiro adaptável. Além desse serão entregues este ano o Residencial Aero Rancho 7, Residencial Aero Rancho 8, Residencial Inápolis, Portal Laranjeiras e Residencial Armando Tibana. Todos estes fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida.

Também está previsto para este ano a entrega de casas da Aldeia Indígena Água Bonita, através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR); casas do Bairro Bom Retiro, por meio do Projeto de Substituição de Moradia Precária e apartamentos da modalidade “Faixa 1,5”, onde a pessoa recebeu subsídio do governo do Estado para a entrada no financiamento do imóvel.

Residencial Armando Tibana, localizado no bairro Mário Covas (Foto: Edemir Rodrigues)

Para o governador Reinaldo Azambuja, a casa própria é o sonho de grande parte das famílias no país e, aqui em Campo Grande não é diferente. "Por isso não medimos esforços para levar dignidade e qualidade de vida através de novas moradias. Estamos muito felizes que este ano entregaremos mais de mil unidades habitacionais na Capital, mostrando que vale a pena a parceria com o Município na viabilização de novos empreendimentos”, afirmou.