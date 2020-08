Governo do Estado entrega 78 viaturas para a Segurança Pública de MS

Novas viaturas foram estregues nesta manhã - (Fotos: Chico Ribeiro)

Só neste ano, investimentos já somam R$ 50 milhões

Mais de R$ 50 milhões em investimentos foram destinados para o aparelhamento das polícias de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (4), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entregou73 novas viaturas à Polícia Militar, modelos L.200 e mais cinco Unidades de Resgate (UR’s) para o Corpo de Bombeiros Militar, totalizando 78 novas viaturas para as Forças de Segurança. Os investimentos devem atender 20 municípios no Estado.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as viaturas entregues hoje fazem parte de um projeto maior que visa fortalecer as forças de MS. “Isso faz parte de um conjunto de compras que totalizarão mais de 500 viaturas, onde parte serão entregues ainda no ano de 2020", disse, completando que o investimento de mais de 50 milhões, tem também viaturas de motos, além de outros equipamentos, para fortalecer a Segurança Pública.

Antonio Carlos Videira, secretário de Justiça e Segurança Pública, afirmou que esta é a entrega do primeiro lote de mais de 300 viaturas adquiridas para 2020. “Nós pretendemos adquirir outras mais que deve ser entregues até o final do ano. É o compromisso que o Governo do Estado tem com a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul com o objetivo de levar sempre mais segurança à população”.

Polícia Militar

Os investimentos para a Polícia Militar foram de R$ 9.652 milhões, sendo R$ 7.973.500,00 de recursos próprios - por meio do Convênio de Trânsito referente ao recolhimento de multas - e mais R$ 1.678.800,00 de convênios firmados com: Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) - R$ 1.399 milhão; e com o Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (CEAD), investimento de R$ 279.800 mil.

Os municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Maracaju, Nova Andradina e Sidrolândia foram contemplados com reforço de uma viatura. Já Bonito, Chapadão do Sul, Costa Rica, Jardim, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã passam a contar com duas viaturas em cada município. Dourados recebe oito veículos e Três Lagoas mais cinco L-200. A Capital passa a contar com mais 10 novas viaturas.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, representou todos os gestores municipais durante a entrega. "Agradeço o governador Reinaldo Azambuja pelo comprometimento com a segurança pública do Estado e pela parceria com os 79 municípios. Anualmente estamos sendo assistidos. Não resta dúvida de que esse aparelhamento tem facilitado o trabalho da Polícia Militar, que desenvolve trabalho em contento da sociedade", disse.

Para o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez, as novas viaturas são de extrema importância para corporação, uma vez que contribuem diretamente com o fortalecimento do policiamento ostensivo e preventivo, garantindo a preservação da ordem pública e aumentando a sensação de segurança dos sul-mato-grossenses.

Conforme Secretaria de Justiça e Segurança Pública, as 73 viaturas foram distribuídas das seguintes formas: 10 para o Batalhão da Polícias Militar Rodoviária Estadual (BPMRv); 10 para o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA); 10 para o Batalhão de Trânsito (BPMTRAN); quatro para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) - que contou com emenda legislativa do deputado estadual Zé Teixeira - e mais duas para o Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (CEAD) com recursos da Secretaria Nacional de Políticas dobre Drogas (Senad).

Corpo de Bombeiros Militar

No evento, ainda foram entregues mais cinco Unidades de Resgate (UR’s) para o Corpo de Bombeiros Militar. Ao todo foram investidos R$ 1.334.754,95 aplicados na aquisição das viaturas com recursos adquiridos por meio de convênio federal com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Todas as unidades serão para reforçar a Capital.

Viaturas para Bombeiros, tipo resgates, devem auxiliar toda a corporação

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral, disse que a entrega de cinco viaturas tipo resgates devem auxiliar toda a corporação. “São viaturas que têm o maior emprego nas ocorrências do Bombeiros, cerca de 60% das ocorrências, e utilizamos esse tipo de viatura para fazer o atendimento às vítimas e levar para os hospitais. As viaturas de resgates vêm fortalecer toda a estrutura do Corpo de Bombeiros e de resposta à Capital”, finaliza.

Novas Aquisições

A Sejusp também comprou 20 motocicletas BMW GS 850 Premium para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, o valor de cada unidade foi de R$ 59.800,00 mil, totalizando R$ 1.196 milhão, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. O prazo de contrato é de 180 dias. Com a mesma fonte de recurso também foram adquiridas 113 viaturas para atender as forças que integram a segurança pública e o novo Centro de Atenção Biopsicossocial. O investimento, com aporte de recursos federais e do Fundo Estadual de Segurança Pública, chega a R$ 19,8 milhões.

Foram celebrados três contratos com duas montadoras. O maior investimento foi com a General Motors do Brasil Ltda, com aporte de R$ 19.257 milhões para aquisição de 102 viaturas, modelos Trailblazer, adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. As viaturas serão repassadas para as policiais Militar e Civil. O prazo de vigência do contrato vai até 14 de junho de 2021. A novidade é que essas viaturas virão com proteção balística como as da Polícia Rodoviária Federal.

Outros dois contratos foram celebrados com a Nissan. Com apoio de recursos federais, o primeiro contrato prevê a compra de um veículo de tração mecânica sedan, no valor de R$ 49,7 mil, que vai atender à Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (Sisp) da Sejusp. A vigência do contrato será de 12 meses. Com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, foi assinado também a compra de mais 10 veículos de modelo sedan compacto. O investimento chega a R$ 497 mil e prazo de entrega será de 12 meses. As viaturas deverão atender as polícias Civil e Militar, além do recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial.

Prefeito de Três Lagoas durante entrega das viaturas

A Sejusp ainda comprou mais cinco Unidades de Resgate (UR’s) para atender o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Com investimento de R$ 1.334.754,95, as novas viaturas deverão atender as seguintes cidades do Estado: Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Nova Andradina. Os recursos são oriundos do convênio do Fundo Estadual de Saúde, firmado entre as secretarias de Estado de Saúde e de Justiça e Segurança Pública, por meio do Corpo de Bombeiros Militar.

Reforço

Em janeiro deste ano, 43 viaturas L.200 e mais três micro-ônibus foram entregues à Polícia Militar. Nove municípios e um distrito foram contemplados sendo: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas. Nesta ocasião, foram investidos cerca de R$ 9 milhões na compra dos novos veículos, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e da União. Todos os investimentos somam R$ 42,8 milhões.